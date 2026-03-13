Labrador-Boxer-Mix Giovanni sucht das Dolce Vita: Erobert der hübsche Hund Dein Herz?
Berlin - Seit Anfang Februar lebt der fünfjährige Labrador-Boxer-Mix Giovanni im Berliner Tierheim. Dort wartet der Hund darauf, dass auch für ihn das "Dolce Vita" beginnt.
Der hübsche Rüde sucht dabei ein hundeerfahrenes neues Zuhause. Im Tierheim zeigt Giovanni sich schon einmal von seiner charmantesten Seite, wie seine aktuellen Tierpfleger auf Instagram berichten.
Giovanni wurde vor etwa sechs Wochen gefunden und lebt seither im Tierheim. Anfangs ist der Mischling noch etwas zurückhaltend und beobachtet seine Umgebung am liebsten erstmal genau, bevor er Vertrauen fasst.
Ist er aber einmal aufgetaut, wird der Vierbeiner schnell zu einem verspielten, verschmusten und anhänglichen Hund. Dann lässt Giovanni auch gerne einmal den kleinen Quatschkopf heraushängen.
Eine enge Bindung zu seinen Menschen ist dem Labrador-Boxer-Mix sehr wichtig. Sein sensibles Wesen braucht jedoch Geduld, faire Regeln und einen strukturierten Alltag, um sich sicher zu fühlen.
Mit anderen Rüden versteht sich Giovanni nicht so gut und kann daher in seinem Leben gut auf diese verzichten. Hündinnen findet er dagegen spannend und attraktiv. Fixiert werden mag er bisher nicht – daher sind ruhige, souveräne Menschen gefragt, die ihn entspannt und selbstbewusst führen.
Auf Instagram stellt das Berliner Tierheim Giovanni vor
Zuhause für sensiblen und verspielten Rüden gesucht
Das Berliner Tierheim wünscht sich für Giovanni ein hundeerfahrenes Zuhause bei geduldigen Menschen.
Im Haushalt lebende Kinder sollten mindestens zwölf Jahre alt sein und verstehen, dass er etwas Zeit braucht, um anzukommen. Mit einer souveränen Hündin als Gefährtin wäre ein Zusammenleben durchaus vorstellbar.
Giovanni ist ein sensibler, aber unglaublich liebevoller Kerl, der eine Chance verdient hat. Mit etwas Zeit und der nötigen Struktur wird der Hund sicher zum perfekten Familienhund.
Du hast Interesse? Dann fülle das Anfrageformular auf der Website des Berliner Tierheims aus.
Titelfoto: Tierheim Berlin