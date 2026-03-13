Labrador-Boxer-Mix Giovanni sucht das Dolce Vita: Erobert der hübsche Hund Dein Herz?

Berlin - Seit Anfang Februar lebt der fünfjährige Labrador-Boxer-Mix Giovanni im Berliner Tierheim. Dort wartet der Hund darauf, dass auch für ihn das "Dolce Vita" beginnt.

Wer könnte diesem Blick widerstehen? Labrador-Boxer-Mix Giovanni (5) aus dem Berliner Tierheim sehnt sich nach einer neuen Familie. © Tierheim Berlin

Der hübsche Rüde sucht dabei ein hundeerfahrenes neues Zuhause. Im Tierheim zeigt Giovanni sich schon einmal von seiner charmantesten Seite, wie seine aktuellen Tierpfleger auf Instagram berichten.

Giovanni wurde vor etwa sechs Wochen gefunden und lebt seither im Tierheim. Anfangs ist der Mischling noch etwas zurückhaltend und beobachtet seine Umgebung am liebsten erstmal genau, bevor er Vertrauen fasst.

Ist er aber einmal aufgetaut, wird der Vierbeiner schnell zu einem verspielten, verschmusten und anhänglichen Hund. Dann lässt Giovanni auch gerne einmal den kleinen Quatschkopf heraushängen.

Eine enge Bindung zu seinen Menschen ist dem Labrador-Boxer-Mix sehr wichtig. Sein sensibles Wesen braucht jedoch Geduld, faire Regeln und einen strukturierten Alltag, um sich sicher zu fühlen.

Mit anderen Rüden versteht sich Giovanni nicht so gut und kann daher in seinem Leben gut auf diese verzichten. Hündinnen findet er dagegen spannend und attraktiv. Fixiert werden mag er bisher nicht – daher sind ruhige, souveräne Menschen gefragt, die ihn entspannt und selbstbewusst führen.