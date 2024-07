Frau kann nicht glauben, wie Hund nach dem Krallenschneiden drauf ist: Doch Millionen lachen

Hund Gunnar zeigt sich in einem TikTok-Clip von seiner besonderen Seite - sehr zur Freude von so vielen TikTok-Usern.

Von Christian Norm

Nashville (Tennessee) - "Ich konnte seine Reaktion nicht glauben. Denn ich hatte ihn noch nie so handeln sehen. Mein erster Instinkt war also, es festzuhalten, weil er so niedlich ist. Und ehrlich gesagt, war es auch eine sehr menschliche Reaktion."

Destiny Rayne Bonner wunderte sich kürzlich über ihren Hund Gunnar. © Bildmontage: TikTokTok/Screenshots/xxodestina Diese Sätze sagte Destiny Rayne Bonner aus Nashville, Tennessee, kürzlich in einem Interview mit Newsweek über ihren Hund Gunnar. Der Grund: Die Fellnase hatte sich erstmals extrem beleidigt gezeigt. Denn Gunnars Herrchen hatte sich beim Krallenschneiden verschätzt - und die letzte ein wenig zu kurz geschnitten. Daraufhin würdigte der Rüde seine Besitzer keines Blickes mehr, starrte stattdessen lieber die Wand an. Weil Bonner die Situation so komisch fand, schnappte sie sich ihr Handy, um ein Video zu drehen. Hunde Baby lernt ersten Hund seines Lebens kennen: Kurz darauf hüpfen Millionen Herzen Wie sich Mitte Juli herausstellte, hatte sie den richtigen Riecher bewiesen. Denn neben ihr und ihrem Partner können inzwischen Millionen andere Menschen über den beleidigten Hund lachen. Auf TikTok hat das Video bisher mehr als 20 Millionen Klicks sowie satte 4,4 Millionen Likes erreicht. Das liegt auch daran, dass Gunnar in dem Clip so standhaft an seinem Verhalten festhält.

Viraler TikTok-Hit zeigt kurioses Verhalten von Hund Gunnar