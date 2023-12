Frau kippt mit Absicht vor ihren fünf Hunden um: Was die Tiere dann tun, passt ihr gar nicht

Florida (USA) - So genau wollte sie es eigentlich doch nicht wissen - zumindest hinterher ...

Zunächst lief es für Tracy Fosterling noch ganz okay: Drei ihrer fünf Hunde nahmen wenigstens Notiz von ihrem "Sturz". © TikTok/Screenshot/tracyfosterling

Kurz vor Weihnachten fragte sich Tracy Fosterling, was ihre fünf Hunde wohl tun würden, wenn sie vor ihnen tot umfallen würde. Gesagt, getan, machte sich die US-Amerikanerin aus Florida ans makabre Werk.

Zunächst installierte sie eine Kamera, um ihr "Experiment" ausreichend zu dokumentieren. Dann wartete Fosterling auf den passenden Moment. Als sich ihre fünf Fellnasen im Wohnzimmer versammelt hatten, legte das Frauchen schließlich los.

In dem Video (siehe unten), das inzwischen auf TikTok viral gegangen ist, lässt sich die junge Frau dramatisch auf den Boden fallen. Danach tut sie so als sei sie nicht mehr am Leben.

Immerhin drei ihrer fünf Hunde zeigen nach dem "Sturz" überhaupt eine Reaktion. Während einer von ihnen nur über die Rückenlehne des Sofas schaut, laufen immerhin zwei Vierbeiner gemächlich zu ihrer Besitzerin. Dann geht es endgültig bergab.