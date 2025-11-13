Frau macht Fehler, als sie Labrador allein lässt: Der Blick auf die Tierkamera bricht Herzen

Als Claire ihren Vierbeiner dank der Tierkamera sah, traute sie ihren Augen nicht. Kurz darauf verließen sie und ihr Freund fluchtartig das Restaurant.

Von Christian Norm

Berkshire (England) - Sie saß gemütlich mit ihrem Partner Jack im Restaurant, wollte bloß mal schauen, wie es ihrem Labrador CJ allein zu Hause ging. Doch als Claire (32) ihren Vierbeiner dank der Tierkamera sah, traute sie ihren Augen nicht. Kurz darauf verließen sie und ihr Freund fluchtartig das Restaurant.

Claire (32) liebt ihren Labrador CJ. Umso härter traf sie ihr Fehler, den sie vor Kurzem gemacht hatte. © Collage: Screenshots/TikTok/@cjthefoxlab Das Paar aus dem englischen Berkshire hatte einen Fehler gemacht, den es schnell wieder geradebiegen wollte. CJ saß nämlich im Dunkeln, wirkte auf dem entsprechend düsteren Video sehr niedergeschlagen. "Es hat uns das Herz gebrochen", sagte Claire diese Woche in einem Interview mit Newsweek. "Mein Partner Jack und ich hatten vergessen, das Licht anzuschalten", fügte sie hinzu. Sie beide hätten nicht daran gedacht, wie zeitig es bereits wieder dunkel wird. "Wir haben sofort die Rechnung bezahlt und sind schnell nach Hause zu ihm gefahren", erzählte die Britin dem US-Magazin. Kurz darauf stellte sich Claire auf TikTok selbst ein wenig an den Pranger.

TikTok-Video zeigt traurigen Moment mit dem Hund