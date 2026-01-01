Schweren Herzens abgegeben: Findet Mischlingsrüde Skay noch ein letztes Zuhause?
Mainz - Mischlingsrüde Skay landete erst vor Kurzem aus privaten Gründen im Mainzer Tierheim. Von dort aus sucht die niedliche Fellnase nun ein liebevolles neues Zuhause.
Als Skay im Mainzer Tierasyl abgegeben wurde, war schnell klar: Diese Trennung fiel niemandem leicht.
Der betagte Hundesenior musste sein vertrautes Zuhause nicht aus Gleichgültigkeit verlassen, sondern schweren Herzens aus Überforderung.
Skays starke Verlustangst machte das Zusammenleben für seine frühere Halterin und für ihn selbst zunehmend zur emotionalen Belastungsprobe.
Dabei ist Skay ein Hund, der unbedingt Nähe braucht. Schon nach kurzer Zeit zeigt sich im Tierheim, was für ein sensibler, herzensguter Kerl er ist.
Er sucht seine Menschen, baut schnell eine enge Bindung auf und genießt jede Streicheleinheit. Alleinsein hingegen ist für ihn kaum auszuhalten.
Mischlingsrüde Skay besitzt tolle Eigenschaften
Trotz seiner bewegenden Vorgeschichte bringt Skay viele wunderbare Eigenschaften mit. Er ist bereits stubenrein, verträglich mit anderen Artgenossen und zeigt sich im Alltag als ruhiger, charmanter Senior. Auch mit Katzen könnte es klappen. Ein Test ist im Tierheim jederzeit möglich.
Was Skay jetzt braucht, ist kein Mitleid, sondern Menschen mit Geduld, Zeit und Herz, die bereit sind, gemeinsam mit ihm an seiner Unsicherheit zu arbeiten und ihm Schritt für Schritt wieder Vertrauen zu schenken.
Die Tierschützer hoffen, dass Skays Tierheim-Kapitel nicht das letzte seines Lebens bleibt. Denn der Vierbeiner hat noch so viel Liebe zu geben und verdient einen Alterswohnsitz, in dem er seinen Lebensabend verbringen darf.
Wer kann Skay ein liebevolles Für-Immer-Zuhause bieten?
Etwaige Interessenten, die Skay ein liebevolles neues Zuhause bieten können, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen.
Möglich ist dies über das Kontaktformular des Mainzer Tierheims.
Titelfoto: Tierheim Mainz