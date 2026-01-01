Schweren Herzens abgegeben: Findet Mischlingsrüde Skay noch ein letztes Zuhause?

Mainz - Mischlingsrüde Skay landete erst vor Kurzem aus privaten Gründen im Mainzer Tierheim. Von dort aus sucht die niedliche Fellnase nun ein liebevolles neues Zuhause.

Mischlingsrüde Skay wurde am 5. Januar 2013 geboren und ist damit zwölf Jahre alt. © Tierheim Mainz

Als Skay im Mainzer Tierasyl abgegeben wurde, war schnell klar: Diese Trennung fiel niemandem leicht.

Der betagte Hundesenior musste sein vertrautes Zuhause nicht aus Gleichgültigkeit verlassen, sondern schweren Herzens aus Überforderung.

Skays starke Verlustangst machte das Zusammenleben für seine frühere Halterin und für ihn selbst zunehmend zur emotionalen Belastungsprobe.

Dabei ist Skay ein Hund, der unbedingt Nähe braucht. Schon nach kurzer Zeit zeigt sich im Tierheim, was für ein sensibler, herzensguter Kerl er ist.

Er sucht seine Menschen, baut schnell eine enge Bindung auf und genießt jede Streicheleinheit. Alleinsein hingegen ist für ihn kaum auszuhalten.