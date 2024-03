Frau nimmt armen, kranken Welpen auf: Wie er Monate später aussieht, kann sie kaum glauben

Austin (Texas) - Ihre Augen sahen leer und traurig aus, ihr Fell war an manchen Körperstellen komplett ausgefallen. Dabei war Mrs. Greg, wie sie ironischerweise genannt wurde, noch ein Welpe, als sie im US-Bundesstaat Texas von der Straße gerettet wurde. Das arme Tier hatte zu diesem Zeitpunkt schon viel durchgemacht.

Ihre Pfleger machten sich zunehmend Sorgen, dass Mrs. Greg nicht vermittelt werden könnte, weil sie mit den vielen kahlen Stellen am Körper einfach nicht gut aussah.

Neben der Räude litt Mrs. Greg nämlich an der schweren Magen-Darm-Infektion Parvovirose. Es sah nicht gut aus, auch weil das Fell des Vierbeiners partout nicht nachwachsen wollte.

Heute ist Mrs. Greg, alias Winnie, in vielerlei Hinsicht nicht mehr wiederzuerkennen. © Facebook/Screenshot/Austin Pets Alive!

Denn eine Frau namens Olivia wollte Mrs. Greg trotz ihrer Makel unbedingt haben. "Ich weiß, dass sie im Tierheim gegen Parvo und Räude gekämpft hat und es eine Weile gedauert hat, bis es ihr nach der Adoption wieder ganz gut ging", sagte sie diese Woche im Gespräch mit The Dodo.

Was Olivia jedoch ganz schnell geändert hatte, war der kuriose Name der Hündin, die sie fortan Winnie nannte. Der Zustand der Fellnase änderte sich in den folgenden Wochen allerdings kaum. Immer wieder hatte sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Doch dann platzte der Knoten ganz plötzlich. Sogar Winnies Fell fing auf einmal an, so schnell zu wachsen, dass Olivia ins Staunen geriet.

"Ich kann nicht glauben, wie viel Fell sie jetzt hat", sagte das Frauchen. "Ich habe das Gefühl, dass sie immer mehr bekommt!"



Tatsächlich ist Winnie auf aktuellen Fotos nicht mehr wiederzuerkennen. Diese Rettung hat sich wirklich gelohnt!