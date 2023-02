Frau nimmt Welpen auf und denkt, er ignoriert sie: Ein Anruf beim Tierheim ändert alles

Zuvor hatte sich die US-Amerikanerin gewundert, dass der Vierbeiner sie anscheinend ignorierte. © Bildmontage Screenshot TikTok/Ariana Giampietro

Sie war "wirklich verwirrt, warum er nicht auf Befehle reagierte", erinnert sich Ariana. "Ich hätte schwören können, dass er es wollte - er hörte mir zu, aber es war so, als wüsste er nicht wie."

Selbst ein einfaches Kommando wie "Sitz", was eigentlich die meisten Hunde beherrschen, traf bei Monty offenbar auf taube Ohren.

Ariana aus Gainesville wandte sich verzweifelt an das Tierheim, was sich zuvor um den Welpen gekümmert hatte. Im Gespräch stellte sich schnell heraus, warum der Pitbull sich so vermeintlich ignorant benahm: Der Vierbeiner lebte zuvor bei einer spanischen Familie auf einem Bauernhof. Er verstand also lediglich Befehle auf Spanisch.

Als Ariana ihn anschließend auf der anderen Sprache ansprach, befolgte Monty sofort ihre Anweisungen. "Als ich von seiner Herkunft erfuhr und feststellte, dass er nur Spanisch konnte, war ich baff." Gleichzeitig freute sich die 26-Jährige, dass die Lösung ihres Verständigungsproblems so einfach gelöst werden konnte.

"Nachdem ich angefangen hatte, auf Spanisch mit ihm zu sprechen, war es, als hätte er sich sofort eingelebt", freut sich die Hundeliebhaberin. Dass ihr Freund zufälligerweise fließend Spanisch spricht, spielte ihr natürlich mehr als in die Karten. Dank seiner Hilfe war die Kommunikation mit dem Welpen mit einem Mal mehr als einfach. Monty wäre jetzt außerdem deutlich "selbstbewusster", erklärt die US-Amerikanerin.