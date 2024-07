Frau putzt die Wohnung und sucht das Baby: Von hinter dem Sofa blicken sie vier Augen an

Virginia (USA) - Bei Tina Meeks war kürzlich Hausputz angesagt. Doch als die US-Amerikanerin ihre Wohnung säuberte, hatte das laute Staubsauger-Geräusch ihr Baby vertrieben. Ihre Tochter Mila hatte das Zimmer jedoch nicht etwa verlassen, sondern sich nur einen gemütlichen Platz in tierischer Gesellschaft gesucht.

Sieht aus wie eine Couch, ist aber in Wirklichkeit ein Hundebett. © Instagram Screenshot herlifesparkles

Das Kind war in der Zeit hinter das Sofa gekrabbelt und hatte es sich dort bequem gemacht. Meeks entdeckte den Nachwuchs auf dem direkt hinter der Couch befindlichen Hunde-Bett neben Vierbeiner Cinnamon.

Womöglich dachte sich die Kleine, dass sie auf einem Miniatur-Sofa Platz genommen hatte, denn sie kuschelte sich dorthin und tollte herum, wie ein Instagram-Video auf dem Kanal von "herlifesparkles" beweist.

"Mia und ihr bester Fellfreund, zwei Erbsen in einer Schote", betitelte die Frau den Clip in den sozialen Medien, verwies in der Beschreibung außerdem darauf, dass es sich bei Cinnamon um einen "sanften Riesen" handeln würde.

Das kleine Kind hatte die Augen weit aufgerissen und lachte vergnügt, während der Vierbeiner pflichtbewusst seiner Rolle als Beschützer nachging. Spaßeshalber bezeichnet Tina Meeks den Hund deshalb auch als Minas "Nanny".