Frau sieht Käfig mit Welpen: Als sie das Schild daran liest, handelt sie sofort

Mehr als zehn Millionen TikTok-User haben dieses rührende Video bereits angesehen. Darin geht es um die Rettung dreier Hundewelpen.

Von Christian Norm

Dayton (Texas) - Sie und ihr Mann waren gerade mit dem Auto in Dayton/Texas unterwegs, als beide am Straßenrand einen Käfig mit Welpen sahen. Nachdem Kristin Erwin gelesen hatte, was auf dem Schild am Käfig stand, bat sie ihren Gatten, sofort umzukehren. Kurz darauf war das Paar bei den Vierbeinern, um sie zu retten.

Auf einem Schild neben dem Käfig mit den Welpen stand, dass diese "gratis" seien. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/streetheartstx "Ein Mann und, wie ich annehme, seine kleine Tochter standen am Straßenrand an einer Kreuzung mit einem Schild mit der Aufschrift 'Gratis Welpen'", sagte Erwin im Gespräch mit Newsweek. Die US-Amerikanerin erzählte, dass sie regelmäßig unterwegs sei, um Hunden in Not zu helfen. Sie arbeite in der Regel mit dem Tierheim "Rescue Texas" zusammen. Entsprechend sicher war sich die Frau bei dem, was sie tat. "Ich war froh, dass ich zur richtigen Zeit dort vorbeikam und helfen konnte. Der Mann sagte, er habe ursprünglich sechs Welpen gehabt, aber drei seien schon weggegeben worden", so Erwin. Hunde Hund auf Misthaufen entsorgt, Lämmer "zum Essen vorgeworfen": Schwere Vorwürfe gegen Schäfer Die restlichen drei hätten sie und ihr Mann gleich im Auto mitgenommen. Das Paar dokumentierte die Rettungsaktion zusätzlich in einem Video, das seit dem 11. April auf TikTok viral gegangen ist. Mehr als zehn Millionen User haben sich das rührende Werk inzwischen angesehen.

TikTok-Video lässt Herzen der TikTok-User schmelzen