Frau sieht Welpen allein auf Straße sitzen: Wohin der Babyhund sie dann führt, bricht ihr das Herz
Cleveland (USA) - Als Zully Vasquez Ventura auf einer Straße in Texas einen kleinen Welpen allein sitzen sah, wusste sie, dass etwas nicht stimmte. Der Hund brachte sie schließlich zu einer Couch, wo eine herzzerreißende Überraschung auf sie wartete.
Ventura war an jenem Tag in einem Wohngebiet in Cleveland unterwegs, als vor ihr auf der Straße ein kleines Fellbündel auftauchte. "Als ich näher kam, sah ich, dass es ein Welpe war, und ich dachte nur: 'Oh mein Gott'", erinnert sie sich gegenüber The Dodo.
Langsam näherte sich die Tierschützerin und stieg schließlich aus dem Auto, um nach dem Hundebaby zu sehen. Zunächst dachte sie, dass es sich nur um ein einzelnes Tier handelte, doch dann rannte der Welpe los und tapste schnurstracks zu einer abgewetzten Couch am Straßenrand.
Auf das, was sie dort vorfinden sollte, war Zully Ventura nicht vorbereitet: "Ich sah zwei Welpen auf dem Sofa; als ich näher kam, erkannte ich, dass es drei waren, und dann wurden es immer mehr – insgesamt sieben Welpen", erklärt sie.
Der einsame Welpe hatte sie zu seinen Geschwistern geführt. "Ich bin so dankbar, dass er das getan hat. Es war ein Moment, der einfach so sein sollte."
Welpe führt Retterin zu trauriger Szene
Schwanzwedelnd wurde sie von dem Wurf Hundekinder begrüßt, obwohl den Kleinen ganz sicher nicht nach Heiterkeit war: Den Welpen ging es gesundheitlich sehr schlecht, sie lebten inmitten von Müll und hatten wohl lange nichts mehr Richtiges gefressen.
Ventura wusste, dass sie die Hundebabys nicht allein zurücklassen konnte, denn sie drohten zu verhungern. Wie durch ein Wunder schaffte die Tierfreundin es, alle sieben Findelkinder in ihr Auto zu lotsen, mit dem sie anschließend durch die Gegend fuhr und die Mutter der Welpen zu finden versuchte. Doch von der Hundemama fehlte jede Spur und in Ventura keimte der Gedanke, dass jemand die Babys schlichtweg ausgesetzt hatte.
Dank zweier anderer Organisationen bekamen die Hundekinder medizinische Hilfe, die sie bitter nötig hatten: Neben abgebrochenen Zähnen und der schweren Räude wies ein Welpe sogar einen Schlangenbiss auf.
Nun ist das ganze Rudel endlich in Sicherheit und darf sich in Ruhe von den Strapazen erholen. Ventura ist überglücklich: "Es ist ein gutes Gefühl, so viel bewirken zu können."
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/wonder.zully