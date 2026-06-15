Frau sieht Welpen allein auf Straße sitzen: Wohin der Babyhund sie dann führt, bricht ihr das Herz

Cleveland (USA) - Als Zully Vasquez Ventura auf einer Straße in Texas einen kleinen Welpen allein sitzen sah, wusste sie, dass etwas nicht stimmte. Der Hund brachte sie schließlich zu einer Couch, wo eine herzzerreißende Überraschung auf sie wartete.

Tierretterin Zully Vasquez Ventura war schockiert, als sie einen kleinen Welpen auf dieser Straße erblickte. Was er ihr dann zeigte, war noch herzzerreißender. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/wonder.zully

Ventura war an jenem Tag in einem Wohngebiet in Cleveland unterwegs, als vor ihr auf der Straße ein kleines Fellbündel auftauchte. "Als ich näher kam, sah ich, dass es ein Welpe war, und ich dachte nur: 'Oh mein Gott'", erinnert sie sich gegenüber The Dodo.

Langsam näherte sich die Tierschützerin und stieg schließlich aus dem Auto, um nach dem Hundebaby zu sehen. Zunächst dachte sie, dass es sich nur um ein einzelnes Tier handelte, doch dann rannte der Welpe los und tapste schnurstracks zu einer abgewetzten Couch am Straßenrand.

Auf das, was sie dort vorfinden sollte, war Zully Ventura nicht vorbereitet: "Ich sah zwei Welpen auf dem Sofa; als ich näher kam, erkannte ich, dass es drei waren, und dann wurden es immer mehr – insgesamt sieben Welpen", erklärt sie.

Der einsame Welpe hatte sie zu seinen Geschwistern geführt. "Ich bin so dankbar, dass er das getan hat. Es war ein Moment, der einfach so sein sollte."