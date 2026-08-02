Frau adoptiert Baby-Katze: Was sie drei Wochen später feststellt, lässt Herzen schmelzen
USA - Als Babykatze Cheese bei einer Familie im US-Bundesstaat Colorado einzog, dachte ihre neue Besitzerin eigentlich, dass die Samtpfote eher etwas "für sie" sein würde - doch ihr Schäferhund hatte da eine ganz andere Meinung ...
Seit drei Wochen wohnt das winzige Fellknäuel nun bei Teegan Braun und ihrer Familie. Was die Immobilienmaklerin seitdem gelernt hat, ist, dass ihr Bauchgefühl definitiv recht behalten sollte: "Nun ja, eigentlich war es für mich gedacht, aber ich habe von Anfang an gesagt, dass dieses Kätzchen Bears sein würde. 😂", schreibt sie amüsiert in einem Instagram-Beitrag.
Was sie damit meint, kann man wohl am besten durch ihre Aufnahmen verstehen: In ihrem Videozusammenschnitt sieht man zunächst das erste Aufeinandertreffen zwischen der orangefarbenen Babykatze und dem im Vergleich riesig erscheinenden Schäferhund Bear.
Doch ganz anders, als man vielleicht erwarten würde, zeigte Kätzchen Cheese dem ausgewachsenen Hund schnell, wo der Hammer hängt.
Teegan dokumentierte, wie die Samtpfote keine Hemmungen hat, den Vierbeiner immer wieder frech zu attackieren und die beiden Tiere dann wild miteinander raufen.
Schäferhund lernt Babykatze kennen - und lieben!
Dass dahinter aber keineswegs eine Abneigung steckt, sondern hier mal wieder der Spruch "Was sich neckt, das liebt sich" greift, beweist die nächste Sequenz im Video, in der man Cheese und Bear nah aneinandergekuschelt liegen sieht. Dabei schlecken sich Hund und Katze sogar liebevoll ab.
"Seht euch nur an, was für eine wunderbare Dynamik sich da entwickelt hat", freut sich Frauchen Teegan. "Jeden Tag wird es ein bisschen süßer, ein bisschen lustiger und vor allem viel wilder."
Sie beschreibt Bear und Cheese bereits nach drei Wochen als "unzertrennliches Duo" und freut sich über die Freundschaft zwischen den doch recht unterschiedlichen Tierarten.
Ihr Clip erwärmte nicht nur ihr Herz, sondern auch das von zahlreichen Usern: Auf Instagram wurde der Beitrag bereits 1,4 Millionen Mal angesehen.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/teegan.braun