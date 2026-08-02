Frau adoptiert Baby-Katze: Was sie drei Wochen später feststellt, lässt Herzen schmelzen

USA - Als Babykatze Cheese bei einer Familie im US-Bundesstaat Colorado einzog, dachte ihre neue Besitzerin eigentlich, dass die Samtpfote eher etwas "für sie" sein würde - doch ihr Schäferhund hatte da eine ganz andere Meinung ...

Kätzchen "Cheese" zog vor drei Wochen bei Teegan Braun und ihrem Schäferhund "Bear" ein. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/teegan.braun

Seit drei Wochen wohnt das winzige Fellknäuel nun bei Teegan Braun und ihrer Familie. Was die Immobilienmaklerin seitdem gelernt hat, ist, dass ihr Bauchgefühl definitiv recht behalten sollte: "Nun ja, eigentlich war es für mich gedacht, aber ich habe von Anfang an gesagt, dass dieses Kätzchen Bears sein würde. 😂", schreibt sie amüsiert in einem Instagram-Beitrag.

Was sie damit meint, kann man wohl am besten durch ihre Aufnahmen verstehen: In ihrem Videozusammenschnitt sieht man zunächst das erste Aufeinandertreffen zwischen der orangefarbenen Babykatze und dem im Vergleich riesig erscheinenden Schäferhund Bear.

Doch ganz anders, als man vielleicht erwarten würde, zeigte Kätzchen Cheese dem ausgewachsenen Hund schnell, wo der Hammer hängt.

Teegan dokumentierte, wie die Samtpfote keine Hemmungen hat, den Vierbeiner immer wieder frech zu attackieren und die beiden Tiere dann wild miteinander raufen.