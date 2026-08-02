02.08.2026 08:33 Hund taucht nach sieben Jahren wieder auf: Reaktion seiner Familie hat es in sich

Drei glückliche Jahre waren Mensch und Tier vergönnt. Doch dann war Champ auf einmal verschwunden.

Von Christian Norm

Baton Rouge (Louisiana, USA) - Wo war er nur all die Jahre gewesen? Rüde Champ wurde vor zehn Jahren von der "Companion Animal Alliance" (CAA) in Baton Rouge, Louisiana, an eine Familie vermittelt. Drei glückliche Jahre waren Mensch und Tier vergönnt. Doch dann war Champ auf einmal verschwunden. Sieben Jahre lang wusste niemand, was passiert war und wo der Hund bloß stecken konnte. Erst Ende Juli 2026 tauchte er endlich wieder auf.

Ziemlich heruntergekommen, aber noch am Leben: Rüde Champ ist nach sieben Jahren wieder da. © Facebook/Screenshot/Companion Animal Alliance Der Vierbeiner war heruntergekommen, sein Fell verfilzt, als man ihn ganz in der Nähe seines alten Tierheims von der Straße aufgriff. Der Streuner kam dann auch direkt wieder zur Companion Animal Alliance. Dort wusste natürlich niemand, wer da gerade aufgetaucht war. Doch Champ hatte einen Mikrochip, der Antworten lieferte. Als seinen Rettern klar wurde, was passiert war, staunten sie nicht schlecht. "Nachdem unser Team ihn auf einen Mikrochip hin untersucht hatte, änderte sich alles", schrieb das Tierheim am Mittwoch in einem Facebook-Posting. Hunde Hündin ungeliebt und ausgesetzt: Bonnys Schicksal macht traurig Dann riefen die Mitarbeiter bei Champs alter Familie an - und ernteten eine Reaktion, die es in sich hatte.

Tierheim teilt kuriose Geschichte mit Hund Champ auf Facebook