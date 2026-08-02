Hund taucht nach sieben Jahren wieder auf: Reaktion seiner Familie hat es in sich
Baton Rouge (Louisiana, USA) - Wo war er nur all die Jahre gewesen? Rüde Champ wurde vor zehn Jahren von der "Companion Animal Alliance" (CAA) in Baton Rouge, Louisiana, an eine Familie vermittelt. Drei glückliche Jahre waren Mensch und Tier vergönnt. Doch dann war Champ auf einmal verschwunden. Sieben Jahre lang wusste niemand, was passiert war und wo der Hund bloß stecken konnte. Erst Ende Juli 2026 tauchte er endlich wieder auf.
Der Vierbeiner war heruntergekommen, sein Fell verfilzt, als man ihn ganz in der Nähe seines alten Tierheims von der Straße aufgriff. Der Streuner kam dann auch direkt wieder zur Companion Animal Alliance.
Dort wusste natürlich niemand, wer da gerade aufgetaucht war. Doch Champ hatte einen Mikrochip, der Antworten lieferte. Als seinen Rettern klar wurde, was passiert war, staunten sie nicht schlecht.
"Nachdem unser Team ihn auf einen Mikrochip hin untersucht hatte, änderte sich alles", schrieb das Tierheim am Mittwoch in einem Facebook-Posting.
Dann riefen die Mitarbeiter bei Champs alter Familie an - und ernteten eine Reaktion, die es in sich hatte.
Tierheim teilt kuriose Geschichte mit Hund Champ auf Facebook
"Seine Familie hatte mehr als sieben Jahre lang nach ihm gesucht. Kaum, dass sie den Anruf erhalten hatten, eilten sie zur CAA. Es gab Tränen, Umarmungen, Telefonate mit Familienangehörigen und ein emotionales Wiedersehen, auf das man jahrelang gewartet hatte", so das Tierheim.
Immerhin zwei Fotos lieferte es zu dem Posting. Darauf ist Champs Besitzerin freudestrahlend zu sehen. Auf dem zweiten Bild umarmt sie ihre so lang vermisste Fellnase.
Das Fazit der CAA fällt nach diesem späten Happy End entsprechend deutlich aus.
"Geschichten wie die von Champ zeigen genau, warum Mikrochips so wichtig sind. Ein Halsband kann abfallen. Eine Marke kann verloren gehen. Doch ein registrierter Mikrochip kann dabei helfen, ein geliebtes Haustier nach Hause zu bringen - selbst nach Jahren."
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Companion Animal Alliance