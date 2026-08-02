Hund Roo versteckt sich im Tunnel: Lokführer halten ihn für tot - doch plötzlich bewegt er sich

USA - Ganze zwei Tage lang war der kleine Hund Roo verschwunden, bis er schließlich in einem Zugtunnel gefunden wurde. Zunächst gingen die Lokführer sogar davon aus, dass der Vierbeiner überfahren worden war - bis er sich plötzlich bewegte!

Der kleine Hund Roo versteckte sich zwei Tage lang in einem Zugtunnel. © Screenshot/Instagram/sfanimalcareandcontrol

Roo war erst kurz zuvor adoptiert und mit einem Mikrochip versehen worden. Bei seinen neuen Besitzern in der US-Metropole San Francisco hatte sich der Hund erschreckt und war daraufhin davongelaufen.

Wie People berichtete, suchte seine Bezugsperson verzweifelt überall nach ihm, konnte ihn jedoch vorerst nicht ausfindig machen.

Kein Wunder: Denn der niedliche Vierbeiner war in einen Zugtunnel verschwunden, wo er sich zwei Tage lang versteckte.

Tatsächlich war er bereits einen Tag nach seinem Verschwinden von Lokführern entdeckt worden. Weil Roo jedoch vollkommen regungslos war, hielten sie ihn für ein totes Tier.

Erst am darauffolgenden Tag bemerkte ein weiterer Bahnmitarbeiter, dass sich der Hund doch noch bewegte!

Daraufhin wurde schnell das Team von "San Francisco Animal Care and Control" (SFACC) eingeschaltet, um den Vierbeiner zu retten.