Hund Roo versteckt sich im Tunnel: Lokführer halten ihn für tot - doch plötzlich bewegt er sich
USA - Ganze zwei Tage lang war der kleine Hund Roo verschwunden, bis er schließlich in einem Zugtunnel gefunden wurde. Zunächst gingen die Lokführer sogar davon aus, dass der Vierbeiner überfahren worden war - bis er sich plötzlich bewegte!
Roo war erst kurz zuvor adoptiert und mit einem Mikrochip versehen worden. Bei seinen neuen Besitzern in der US-Metropole San Francisco hatte sich der Hund erschreckt und war daraufhin davongelaufen.
Wie People berichtete, suchte seine Bezugsperson verzweifelt überall nach ihm, konnte ihn jedoch vorerst nicht ausfindig machen.
Kein Wunder: Denn der niedliche Vierbeiner war in einen Zugtunnel verschwunden, wo er sich zwei Tage lang versteckte.
Tatsächlich war er bereits einen Tag nach seinem Verschwinden von Lokführern entdeckt worden. Weil Roo jedoch vollkommen regungslos war, hielten sie ihn für ein totes Tier.
Erst am darauffolgenden Tag bemerkte ein weiterer Bahnmitarbeiter, dass sich der Hund doch noch bewegte!
Daraufhin wurde schnell das Team von "San Francisco Animal Care and Control" (SFACC) eingeschaltet, um den Vierbeiner zu retten.
Hund Roo wurde erst vor kurzer Zeit adoptiert
Auf einem Video, das auf Instagram geteilt wurde, ist zu sehen, wie die Einsatzkräfte den Hund aus dem dunklen Tunnel holen, in dem er sich versteckt hatte. Zwar war Roo unverletzt, dennoch völlig verängstigt. Doch nachdem die Einsatzkräfte ihm eine Leine anlegen konnten, wich Roos Angst schnell der Freude.
"Zunächst war er völlig verängstigt, doch dann war er überglücklich, gerettet worden zu sein", hieß es in dem Beitrag. Ein Scan zeigte, dass der Hund mit einem Mikrochip versehen war. Dadurch konnte das Tierheim schnell herausfinden, wer seine Besitzer waren!
"Er wurde erst kürzlich adoptiert, bekam Angst und lief davon. Seine Bezugsperson suchte überall nach ihm und war überglücklich, wieder mit ihm vereint zu sein", so das Tierheim.
Für Roo nahm das Abenteuer damit ein glückliches Ende. Nun kann er sein neues Leben mit seinen Besitzern in vollen Zügen genießen - hoffentlich ohne weiteres Ausreißen.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/sfanimalcareandcontrol