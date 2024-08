Frau stirbt bei brutalem Hundeangriff: Zwei Tiere beschlagnahmt

Zwei Hunde wurden in einem Haus in England beschlagnahmt. Aber nur eines der Haustiere war an dem Angriff beteiligt. (Symbolbild) © 123rf/serezniy

Auf einem Grundstück in Southend on Sea soll der Hund am Montag das Opfer angegriffen haben, wenig später wurde der Vierbeiner von der Polizei beschlagnahmt, berichtet The Sun.

Gegen 23.30 Uhr wurden Rettungskräfte gerufen, welche die Frau mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus brachten, wo sie in den frühen Morgenstunden am Mittwoch verstarb.

Wie die örtliche Polizei mitteilte, wurde im angrenzenden Haus ein weiterer Hund sichergestellt.

Ein Hundeführer habe die Rasse als "nicht verboten" eingestuft.