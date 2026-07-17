17.07.2026 07:31 Frau versucht, drei kleine Hunde unter Müllcontainer zu retten: "Mir fehlen ehrlich die Worte"

Sie hat schon vieles erlebt. Aber für diese Hunde-Rettung überschritt selbst die erfahrene Tierschützerin Suzette Hall noch einmal ihre eigenen Grenzen.

Von Christian Norm

Irvine (USA) - Sie hat schon vieles erlebt. Aber für diese Hunde-Rettung überschritt selbst die erfahrene Tierschützerin Suzette Hall noch einmal ihre eigenen Grenzen. Die Frau aus Irvine in Kalifornien stellte fest: "Mir fehlen die Worte."

Diese drei süßen Hunde verschanzten sich unter einer Müllt © Facebook/Screenshot/Suzette Hall Am Dienstag meldete sich Hall auf Facebook mit zahlreichen Fotos und Videos von ihrer doch ungewöhnlichen Hilfsaktion. In diesem Fall hatte sie versucht, drei kleine Hunde zu retten, die sich unter einem Müllcontainer versteckt hatten. "Ich habe schon oft gesagt, dass Hunde 'wie Müll entsorgt' werden, aber diesmal … wurden sie buchstäblich weggeworfen", ärgerte sich die Tierfreundin in einem Kommentar zur Rettung. "Diese drei kostbaren kleinen Wesen hatten sich unter Müllcontainern versteckt, begraben unter Abfall, Unrat und übelriechender Flüssigkeit. Ich kann den Gestank gar nicht in Worte fassen." Hunde Typisch Shiba Inu! Kali sucht besondere Menschen, die ihre Hunderasse schätzen Zudem habe an dem Tag noch eine unerträgliche Hitze geherrscht. Die armen Fellnasen hätten bereits den ganzen Tag dort festgesessen. "Überhitzt, voller Angst, hungrig, durstig und umgeben von nichts als Schmutz", schilderte eine wütende Hall. Freude kam bei den verängstigten Tieren trotzdem nicht auf, als die Kalifornierin ihnen helfen wollte.

Suzette Hall postet die Geschichte reich bebildert auf Facebook