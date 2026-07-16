Golden Retriever ist ungewöhnlich ruhig: Als Besitzerin nach ihm sieht, traut sie ihren Augen nicht
Südkorea - Dieser Schnitt war sehr auffällig. Den ganzen Tag über hatte sich Golden-Retriever-Dame Noeul im Pool der Ferienwohnung ihres Frauchens amüsiert - und plötzlich war es mucksmäuschenstill. Younga Song, die mit ihrer Hündin in Südkorea lebt, blickte irritiert aus dem Fenster. Als sie ihre Fellnase schließlich im Pool erspähte, traute sie ihren Augen nicht.
Schnell schnappte sich die Urlauberin ihr Handy, um der Sache auf den Grund zu gehen. Zu ihrem Staunen schaute lediglich der Kopf des Vierbeiners aus dem Wasser, ohne dass Schwimmbewegungen zu sehen waren.
Also ging die Südkoreanerin näher auf Noeul zu, die sie mindestens genauso skeptisch ansah. Dann erkannte das Frauchen, was los war. In dem Video, das seit Anfang Juli ein großer viraler Hit ist, steht die Hündin auf ihren Hinterbeinen im Pool.
Dort kann sich Noeul deshalb so gut halten, weil sie sich gegen die Poolwand lehnt. Bleibt noch die Frage, warum sie das tut. Vermutlich, weil sie gemerkt hat, dass sie sich so nicht zu bewegen braucht und sich entspannen kann.
In jedem Fall können sich die Klickzahlen für das Video mehr als sehen lassen.
Virales Instagram-Video zeigt kuriosen Moment mit der Hündin
12,6 Millionen sind es auf Instagram seit dem 2. Juli. Nach diesem Erfolg wollte auch The Dodo noch ein wenig mehr über den lustigen Moment wissen. Im Gespräch mit dem Tiermagazin erzählte Younga Song von den Vorlieben der Golden-Retriever-Dame.
"Noeul ist eine echte Wasserratte (...) Sie will sofort hineinspringen, sobald sie Wasser sieht, und weigert sich, wieder herauszukommen", sagte sie.
Besonders extrem war es an diesem Tag im Juli gewesen. "Sie hatte von 10 Uhr morgens bis 15 Uhr ununterbrochen im Wasser gespielt", erklärte das Frauchen.
Kein Wunder, dass selbst Noeul nach den vielen Stunden auch mal eine Pause brauchte. Dass diese dann ebenfalls im Wasser stattfand, passt umso besser ins Bild - und hat die Insta-User glücklich gemacht.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/golden.noeul