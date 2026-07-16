Golden Retriever ist ungewöhnlich ruhig: Als Besitzerin nach ihm sieht, traut sie ihren Augen nicht

Südkorea - Dieser Schnitt war sehr auffällig. Den ganzen Tag über hatte sich Golden-Retriever-Dame Noeul im Pool der Ferienwohnung ihres Frauchens amüsiert - und plötzlich war es mucksmäuschenstill. Younga Song, die mit ihrer Hündin in Südkorea lebt, blickte irritiert aus dem Fenster. Als sie ihre Fellnase schließlich im Pool erspähte, traute sie ihren Augen nicht.

Es sieht seltsam aus: Was genau macht Golden-Retriever-Dame Noeul denn da im Pool? © Instagram/Screenshot/golden.noeul

Schnell schnappte sich die Urlauberin ihr Handy, um der Sache auf den Grund zu gehen. Zu ihrem Staunen schaute lediglich der Kopf des Vierbeiners aus dem Wasser, ohne dass Schwimmbewegungen zu sehen waren.

Also ging die Südkoreanerin näher auf Noeul zu, die sie mindestens genauso skeptisch ansah. Dann erkannte das Frauchen, was los war. In dem Video, das seit Anfang Juli ein großer viraler Hit ist, steht die Hündin auf ihren Hinterbeinen im Pool.

Dort kann sich Noeul deshalb so gut halten, weil sie sich gegen die Poolwand lehnt. Bleibt noch die Frage, warum sie das tut. Vermutlich, weil sie gemerkt hat, dass sie sich so nicht zu bewegen braucht und sich entspannen kann.

In jedem Fall können sich die Klickzahlen für das Video mehr als sehen lassen.