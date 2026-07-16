Golden Retriever sitzt plötzlich in Baumkrone fest: Reaktion der Feuerwehr lässt schmunzeln

Montgomery County (Pennsylvania/USA) - Mit einem derart außergewöhnlichen Notruf hätten selbst die erfahrenen Feuerwehrleute aus der Region Montgomery County (Pennsylvania/ USA ) wohl nicht gerechnet: Statt eine ängstliche Katze aus einer Baumkrone zu befreien, trafen die Rettungskräfte dort auf einen Golden Retriever.

Nanu, wie ist das denn passiert? Der Vierbeiner Bentley verirrte sich im US-Bundesstaat Pennsylvania in einer Baumkrone. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Gladwyne Volunteer Fire Company

Wie die zuständige "Gladwyne Volunteer Fire Company" in einem Facebook-Beitrag mitteilte, ereignete sich der kuriose Vorfall vor rund drei Tagen. Demnach klettert der Vierbeiner Bentley von Ast zu Ast. Das Problem: Er kam anschließend nicht mehr von selbst hinunter.

"Ein Hund sitzt in einem Baum fest? Moment mal! Seit Jahren werden wir wegen Katzen gerufen, die in Bäumen festsitzen. Aber in Gladwyne machen wir die Dinge eben gern ein bisschen anders", witzelten die Helfer.

Wie der Rüde in diese missliche Lage geraten konnte, ist der Fire Company bis heut ein Rätsel. "Der Baum stand inmitten von dichtem, schwerem Gebüsch." Da weder der Hund sich selbst noch sein Herrchen ihn befreien konnte, rückten kurze Zeit später die Rettungskräfte an.

Mit einer Leiter und zahlreichen helfenden Händen manövrierten die Retter den Vierbeiner aus dem Baum. "Glücklicherweise konnten wir Bentley erfolgreich 'retten' und wieder sicher auf den Boden bringen, wo er hingehört."

Weder der Hund noch die Rettungskräfte wurden bei dem außergewöhnlichen Vorfall verletzt. Unzählige Plattform-User witzelten über den Einsatz und lobten zugleich das Engagement der Feuerwehr.