Typisch Shiba Inu! Kali sucht besondere Menschen, die ihre Hunderasse schätzen

München - Der Tierschutzverein München sucht ein neues Zuhause für Shiba-Inu-Hündin Kali. Findet sie ihr Glück?

Hündin Kali sucht Halter, die sich bestenfalls mit ihrer Rasse auskennen. © Tierheim München (2)

Sie kam aufgrund von Überforderung ihrer Vorbesitzer ins Tierheim. Kali wurde im November 2023 geboren und wiegt derzeit zehn Kilogramm.

Die sensible Hündin bindet sich eng an ihre Menschen und orientiert sich stark an ihnen. Dabei müssen ihr klare Strukturen vorgegeben werden.

Kali ist sehr lernwillig und arbeitet gerne mit Menschen zusammen. Künftige Halter sollten hier ansetzen und die Vierbeinerin entsprechend auslasten.

Rassetypisch hat Kali ihren eigenen Kopf und braucht eine verlässliche Führung. Sie hofft auf ein ruhiges Zuhause bei Menschen ohne kleine Kinder. Hektik überfordert die Hündin schnell. Kali zeigt ihren Stress durch Übersprungshandlungen wie in die Luft schnappen. In solchen Momenten fällt es Kali schwer, zur Ruhe zu kommen, berichten ihre Pfleger im Tierheim. Ihre Besitzer müssen deshalb ihre Körpersprache lesen können und Kali mit Geduld und Zeit an Neues gewöhnen.

Bist Du ihr großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000260 im Hundehaus 1 und lerne Kali bei einem Besuch kennen.