Typisch Shiba Inu! Kali sucht besondere Menschen, die ihre Hunderasse schätzen
München - Der Tierschutzverein München sucht ein neues Zuhause für Shiba-Inu-Hündin Kali. Findet sie ihr Glück?
Sie kam aufgrund von Überforderung ihrer Vorbesitzer ins Tierheim. Kali wurde im November 2023 geboren und wiegt derzeit zehn Kilogramm.
Die sensible Hündin bindet sich eng an ihre Menschen und orientiert sich stark an ihnen. Dabei müssen ihr klare Strukturen vorgegeben werden.
Kali ist sehr lernwillig und arbeitet gerne mit Menschen zusammen. Künftige Halter sollten hier ansetzen und die Vierbeinerin entsprechend auslasten.
Rassetypisch hat Kali ihren eigenen Kopf und braucht eine verlässliche Führung. Sie hofft auf ein ruhiges Zuhause bei Menschen ohne kleine Kinder. Hektik überfordert die Hündin schnell. Kali zeigt ihren Stress durch Übersprungshandlungen wie in die Luft schnappen. In solchen Momenten fällt es Kali schwer, zur Ruhe zu kommen, berichten ihre Pfleger im Tierheim. Ihre Besitzer müssen deshalb ihre Körpersprache lesen können und Kali mit Geduld und Zeit an Neues gewöhnen.
Bist Du ihr großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000260 im Hundehaus 1 und lerne Kali bei einem Besuch kennen.
Tierschutzverein München: Hasenkaninchen sehnt sich nach Gesellschaft
Auch Hasenkaninchen Tonga hofft auf ein Zuhause. Er kam als Fundtier ins Tierheim und wurde vermutlich im Januar 2022 geboren.
Tonga kann sowohl in ein großzügiges Innengehege also auch in Außenhaltung ziehen. Die Hauptsache ist, ihm stehen mindestens acht Quadratmeter zur Verfügung.
Den Pflegern begegnet er zutraulich, freundlich und zeigt sich als anhänglicher Begleiter. "Tonga liebt es, seine Umgebung zu erkunden und sich anschließend gemütlich im Heu einzukuscheln", berichtet das Personal im Kleintierhaus. Damit sein Glück perfekt wird, wünscht er sich ein passendes Partnertier zum Kuscheln.
Kannst Du diese Wünsche erfüllen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000530 im Kleintierhaus.
Titelfoto: Tierheim München (2)