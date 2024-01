Frau versucht, einsamen Hund zu retten: Was das Tier tut, wärmt ihr sofort das Herz

Odessa (Ukraine) - Der Krieg in der Ukraine geht 2024 bereits in das dritte Jahr. Doch die Menschen in dem Land geben nicht auf. So lassen die "Love Furry Friends" aus Odessa derzeit gerade ein neues Tierheim bauen. Einige Anwohner wissen dies bereits für sich zu nutzen, setzen ihre Hunde auf der Baustelle aus. Kürzlich wurden die Tierschützer erneut von den Bauarbeitern wegen eines verlassenen Vierbeiners gerufen.