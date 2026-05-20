20.05.2026 06:46 Frau verzweifelt an Rettung dieses Hundes: Als sie es nach Tagen schafft, traut sie ihren Augen kaum

So eine kleine Hündin und so große Probleme: Suzette Hall aus dem kalifornischen Irvine hatte bei der Rettung dieser ausgesetzten Hündin alle Hände voll zu tun.

Von Christian Norm

Irvine (Kalifornien, USA) - So eine kleine Hündin und so große Probleme: Suzette Hall aus dem kalifornischen Irvine hatte bei der Rettung dieser ausgesetzten Fellnase alle Hände voll zu tun. Das arme Tier war auf einem Lkw-Parkplatz ausgesetzt worden, drohte wortwörtlich unter die Räder zu kommen. Dennoch war die Hündin nicht bereit, sich aus ihrer Misere befreien zu lassen. Schuld daran waren auch die Trucker.

Diese kleine Hündin saß zwischen den Lkw - eine Rettung lehnte sie tagelang ab. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall Am vergangenen Freitag meldete sich die Tierschützerin mit einem hochemotionalen Facebook-Posting. "Vor zwei Wochen hat jemand sie auf einem riesigen Lkw-Gelände ausgesetzt. Dort fuhren pausenlos Sattelschlepper ein und aus - zehn bis zwölf gewaltige Lastwagen - jeden einzelnen Tag, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Laute Motoren, riesige Reifen, Gefahr an jeder Ecke. Es war wahrlich kein Ort, an dem ein winziges, kleines Mädchen zu überleben versuchen sollte", schrieb sie. Leider begriff die Fellnase nicht mal ansatzweise, dass Hall sie aus ihrer Misere befreien wollte. Im Gegenteil: Sie nahm Reißaus, wann immer die Frau in ihre Nähe kam. Hunde Herbert liebt Menschen, aber keiner nimmt ihn auf: Wer gibt dem Hund eine Chance? Hall versuchte es mehrmals am Tag, fuhr extra 45 Minuten mit dem Auto zu dem Rastplatz und wieder zurück. Die Trucker waren, ohne es zu wollen, das Hauptproblem: Aus Mitleid mit der Streunerin warfen sie ihr immer wieder etwas zu fressen hin. "So war sie nie hungrig genug, um in meine Falle zu gehen", schrieb Hall. Schließlich änderte die Kalifornierin ihre Taktik.

Suzette Hall berichtet in emotionalem Facebook-Posting von der Rettung