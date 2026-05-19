19.05.2026 18:05 Tierarzt röntgt Hund wegen Beinbruch: Was er dann in seinem Bauch entdeckt, erschlägt ihn

Ursprünglich ging es um sein gebrochenes Beinchen. Doch als der Tierarzt das Röntgenbild von Chihuahua-Mischling Edward sah, traute er seinen Augen nicht.

Von Christian Norm

Tampa (Florida, USA) - Ursprünglich ging es um sein gebrochenes Beinchen. Doch als der Tierarzt das Röntgenbild von Chihuahua-Mischling Edward sah, traute er seinen Augen nicht. Der kleine Hund war in der vergangenen Woche von seinem Tierheim, der "Humane Society of Tampa Bay" in Florida eingeliefert worden. Schnell wurde klar - Edward schwebte aus einem ganz anderen Grund sogar in Lebensgefahr.

Das Röntgenbild von Edward führte zu einer überraschenden wie gefährlichen Entdeckung. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Humane Society of Tampa Bay "Während wir Röntgenbilder von dem Bruch machten, entdeckte unser Tierarzt Fremdkörper sowohl in seinem Magen als auch in seinem Dickdarm", erzählte Nash McCutchen, der Leiter für Marketing und Design des Tierheims, jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Es wurde davon ausgegangen, dass das Objekt im Dickdarm auf natürlichem Wege und ohne Komplikationen ausgeschieden würde. Das Objekt im Magen hingegen stellte ein lebensbedrohliches Risiko dar, sollte es in den Darm wandern", erklärte er. Letzten Endes musste der Tierarzt mit seinem Team eine Notoperation durchführen, um Edward zu retten. Hunde Kleiner Hund hofft auf Happy End: "Ricky ist ein Original" Als was sich der "metallische Gegenstand" schließlich herausstellte, schlug dem Fass dann allerdings den Boden aus.

Humane Society of Tampa Bay postet kuriose Geschichte auf Facebook