Hunde-Mama trauert um ihre Welpen: Was Tierheim-Team dann probiert, geht so vielen ans Herz
Phoenix (Arizona/USA) - Waren sie es oder waren sie es nicht? Das Team von der "Maricopa County Animal Care & Control" aus Phoenix in Arizona (USA) probierte es einfach mal. Vor einigen Tagen hatten sie eine Hunde-Mama aufgenommen, die todtraurig in ihrem Zwinger herumlag - allem Anschein nach, weil sie ihre Welpen vermisste. Nun entdeckte das Team am selben Ort, an dem es die Hündin aufgefunden hatte, zwei Jungtiere. Was dann geschah, wärmt so vielen Menschen das Herz.
Seit rund einer Woche geht das entsprechende Video des Tierheims auf Instagram viral. Darin ist zu sehen, wie die niedergeschlagene Fellnase namens Demi in ihrem Zwinger auf einer Decke liegt.
"Sie lag auf dem Boden und hatte pralle, milchgefüllte Zitzen. Sie litt also wahrscheinlich unter Schmerzen", erklärte Kim Powell, die Kommunikationsleiterin des Tierheims, jetzt in einem Interview mit The Dodo.
Weil die beiden Welpen ihr so ähnlich sahen, hofften die Pfleger auf ein Happy End.
In dem Video ist zu sehen, wie zunächst einer der Kleinen seiner möglichen Mutter hingehalten wird. Sofort stößt diese ein paar Jauler aus.
Virales Insta-Video zeigt rührende Zusammenführung
Das sollte wohl heißen: "Endlich hab ich dich wieder." Ähnlich reagiert sie auf das zweite Jungtier. Die beiden Frauen, die ihr die Welpen zeigen, sind sich sicher: Die gehören zusammen.
In Sekundenschnelle "docken" die Hündchen dann an, um Milch zu saugen. "Die Mutter winselte und weinte vor Glück, als sie die Welpen erblickte", sagte Powell. Die drei Tiere hätten zutiefst erleichtert gewirkt.
Nicht nur das Team zeigte sich von dieser Zusammenführung gerührt. Auf Instagram sind in den ersten sieben Tagen seit der Veröffentlichung 4,6 Millionen Klicks zusammengekommen, dazu mehr als 300.000 Likes.
"Wir hatten großes Glück, dass wir sie wieder mit ihren Welpen zusammenführen konnten", schwärmte Powell gegenüber dem Tiermagazin und fügte stolz hinzu: "Demi scheint überglücklich zu sein, ihre Babys wieder bei sich zu haben."
Titelfoto: Instagram/Screenshot/maricopapets