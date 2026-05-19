19.05.2026 07:00 Hunde-Mama trauert um ihre Welpen: Was Tierheim-Team dann probiert, geht so vielen ans Herz

Waren sie es oder waren sie es nicht? Das Team von der "Maricopa County Animal Care & Control" aus Phoenix in Arizona (USA) riskierte es einfach mal.

Von Christian Norm

Phoenix (Arizona/USA) - Waren sie es oder waren sie es nicht? Das Team von der "Maricopa County Animal Care & Control" aus Phoenix in Arizona (USA) probierte es einfach mal. Vor einigen Tagen hatten sie eine Hunde-Mama aufgenommen, die todtraurig in ihrem Zwinger herumlag - allem Anschein nach, weil sie ihre Welpen vermisste. Nun entdeckte das Team am selben Ort, an dem es die Hündin aufgefunden hatte, zwei Jungtiere. Was dann geschah, wärmt so vielen Menschen das Herz.

Die Hündin war sehr erschöpft, wirkte zudem mehr als niedergeschlagen. © Instagram/Screenshot/maricopapets Seit rund einer Woche geht das entsprechende Video des Tierheims auf Instagram viral. Darin ist zu sehen, wie die niedergeschlagene Fellnase namens Demi in ihrem Zwinger auf einer Decke liegt. "Sie lag auf dem Boden und hatte pralle, milchgefüllte Zitzen. Sie litt also wahrscheinlich unter Schmerzen", erklärte Kim Powell, die Kommunikationsleiterin des Tierheims, jetzt in einem Interview mit The Dodo. Weil die beiden Welpen ihr so ähnlich sahen, hofften die Pfleger auf ein Happy End. Hunde Tierheim-Hündin hat Problem mit Männern: Was sich Pfleger dann einfallen lässt, erwärmt die Herzen In dem Video ist zu sehen, wie zunächst einer der Kleinen seiner möglichen Mutter hingehalten wird. Sofort stößt diese ein paar Jauler aus.

Virales Insta-Video zeigt rührende Zusammenführung