Frau weint bittere Tränen: Was ihr Hund dann tut, lässt Herzen schmelzen

Grund genug für Newsweek , sich mit Kat Braden zu unterhalten. In einem Interview mit dem US-Magazin verriet sie diese Woche, warum genau sie in dem Video so traurig war.

Das sieht auch das Publikum so, das neben 2,4 Millionen Likes jede Menge Herzchen-Emojis in rund 7500 Kommentaren verteilt.

Kaum hat er bemerkt, dass sein Frauchen traurig ist, ändert der Rüde sein Verhalten. Oliver stellt das freudige Schwanzwedeln ein, blickt sie besorgt an. Dann legt er seinen Kopf in ihren Schoß. Für die TikTokerin die perfekte Art, von ihm getröstet zu werden.

"Ich hatte einen harten Morgen und war emotional aufgewühlt. Oliver war im Nebenzimmer, also habe ich ihn gerufen", so die Hundefreundin. "Als er sah, dass ich geweint hatte, richtete er die Ohren auf und hatte einen besorgten Blick in seinen Augen. Es war cool, das auf Video festzuhalten, denn normalerweise würde ich so etwas nicht filmen", ergänzte sie.

Bleibt die Frage, ob der Vierbeiner tatsächlich so viel für seine Besitzerin getan hat oder ob Kat Braden einfach nur übertrieben viel in sein Verhalten hineininterpretiert?

Rückendeckung bekommt sie von der Tierexperten-Seite VCA Animal Hospitals. Demnach sind Hunde durchaus in der Lage, Stimmungen und Emotionen ihrer Besitzer wahrzunehmen.

Ist das Frauchen oder das Herrchen nervös, traurig oder aufgeregt, reagiert der Hund in der Regel darauf. So entpuppt sich das Video von Kat Braden als ein Paradebeispiel dafür, wie eine solche Reaktion aussehen kann.