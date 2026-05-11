11.05.2026 07:13 Frau will Hund auf Straße helfen: Als sie ihn näher betrachtet, bricht ihr Herz

Sie saß schon so seltsam auf der Straße: Als Olena der Hündin näherkam, sah sie den Schmerz in ihren Augen.

Von Christian Norm

Odessa (Ukraine) - Sie saß schon so seltsam auf der Straße: Als Olena der Hündin näherkam, erkannte sie den Schmerz in ihren Augen. Was die ukrainische Tierschützerin der "Love Furry Friends" aus Odessa dann sah, brach ihr das Herz.

Zlata sah so traurig aus, als Olena ihr zu Hilfe kam. © YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel "Sie war schwer verletzt, ihre beiden Hinterbeine waren gebrochen", schrieben die Tierschützer am Wochenende in dem YouTube-Video, das die Rettung der Fellnase zeigt. Olena hatte keinerlei Probleme, Kontakt mit Zlata, wie sie sie nannte, aufzunehmen. Klar, die Hündin konnte den Umständen entsprechend nicht weglaufen. Doch sie schnappte und bellte auch nicht, sondern nahm Olenas erste Streicheleinheiten dankend an. Die Ukrainerin trug die kleine Hündin, die zwei offene Wunden an ihren Beinen hatte, behutsam zum Auto. Das Tier schien zu spüren, dass es nur noch besser werden konnte, wehrte sich nicht. Hunde Toffifee wartet sehnsüchtig: Wer schenkt ihm endlich ein Zuhause? Die Love Furry Friends fuhren dann schnurstracks mit Zlata zum Tierarzt. Dort stand dem armen Wesen einiges bevor.

Neues YouTube-Video zeigt die Geschichte der Hündin