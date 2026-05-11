Frau will Hund auf Straße helfen: Als sie ihn näher betrachtet, bricht ihr Herz
Odessa (Ukraine) - Sie saß schon so seltsam auf der Straße: Als Olena der Hündin näherkam, erkannte sie den Schmerz in ihren Augen. Was die ukrainische Tierschützerin der "Love Furry Friends" aus Odessa dann sah, brach ihr das Herz.
"Sie war schwer verletzt, ihre beiden Hinterbeine waren gebrochen", schrieben die Tierschützer am Wochenende in dem YouTube-Video, das die Rettung der Fellnase zeigt.
Olena hatte keinerlei Probleme, Kontakt mit Zlata, wie sie sie nannte, aufzunehmen. Klar, die Hündin konnte den Umständen entsprechend nicht weglaufen. Doch sie schnappte und bellte auch nicht, sondern nahm Olenas erste Streicheleinheiten dankend an.
Die Ukrainerin trug die kleine Hündin, die zwei offene Wunden an ihren Beinen hatte, behutsam zum Auto. Das Tier schien zu spüren, dass es nur noch besser werden konnte, wehrte sich nicht.
Die Love Furry Friends fuhren dann schnurstracks mit Zlata zum Tierarzt. Dort stand dem armen Wesen einiges bevor.
Neues YouTube-Video zeigt die Geschichte der Hündin
Drei Operationen musste der arme Vierbeiner über sich ergehen lassen. Zudem musste Zlata lange behandelt werden. Aber es gab auch gute Nachrichten: "Ihr Rückenmark war nicht beschädigt worden."
Deshalb sind die Love Furry Friends hoffnungsvoll, dass ihre tierische Patientin eines Tages wieder laufen kann.
Zwei Monate musste Zlata in der Tierklinik durchhalten, bis sie wenigstens ins Tierheim der Tierschützer wechseln durfte.
Dort steht ihr allerdings noch eine lange Rehabilitationsphase bevor, bis sie vielleicht wieder laufen kann. Zurzeit lebt das Weibchen in einem Zimmer mit mehreren Hunden, die sich alle von schweren Verletzungen erholen.
Immerhin: Die Fellnasen haben sich alle schon angefreundet. Die Love Furry Friends wollen nun alles dafür geben, dass Zlata eines Tages wieder laufen kann.
Ein Happy End steht also noch aus. Dafür verspricht das Team, einen zweiten Teil zu liefern. Wer die Ukrainer bei ihrer gefährlichen Arbeit unterstützen möchte, findet alle wichtigen Infos unter ihren YouTube-Videos.
Titelfoto: YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel