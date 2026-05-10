10.05.2026 17:29 Mann gibt Hund verzweifelt ins Tierheim: Was 15 Monate später passiert, bringt dort alle zum Weinen

Er handelte, noch bevor er alles verloren hatte. Doch kurze Zeit später stand Dominic aus Altadena in Kalifornien wirklich vor dem Nichts.

Von Christian Norm

Altadena (Kalifornien, USA) - Er handelte, noch bevor er alles verloren hatte. Doch kurze Zeit später stand Dominic aus Altadena in Kalifornien wirklich vor dem Nichts. Die Buschbrände, die im Januar 2025 in Kalifornien wüteten, hatten sein Haus niedergebrannt, nachdem er seinen Hund Blade zur Sicherheit ins Tierheim gegeben hatte.

Herrchen Dominic und Rüde Blade sind nach 15 Monaten endlich wieder vereint. © Facebook/Screenshot/Pasadena Humane Dominic stand nach diesem Drama mit leeren Händen da, wurde obdachlos. 15 Monate lang brauchte er, um wieder auf die Beine zu kommen. Als er wieder im Tierheim auftauchte, flossen dort wenig später jede Menge Tränen. "Blade war eines von vielen Haustieren, die monatelang - manche sogar über ein Jahr lang - in unserer Obhut blieben. Wir hatten uns fest vorgenommen, unsere Gemeinschaft in der Zeit nach der Brandkatastrophe bestmöglich zu unterstützen", schrieb die "Pasadena Humane" Ende April in einem Instagram-Posting. Dominic habe ursprünglich gehofft, seinen Vierbeiner nach wenigen Tagen wieder nach Hause holen zu können. Stattdessen sei er kurz darauf obdachlos gewesen. Hunde Toffifee wartet sehnsüchtig: Wer schenkt ihm endlich ein Zuhause? "Im Laufe der Wochen und Monate stellten wir sicher, dass Blade reichlich Spielzeit, viel Abwechslung und jede Menge Liebe erhielt", schrieb das Tierheim. Dann sei etwas "Wunderbares" passiert.

Pasadena Humane stellt rührende Geschichte auf Instagram vor