Mann gibt Hund verzweifelt ins Tierheim: Was 15 Monate später passiert, bringt dort alle zum Weinen
Altadena (Kalifornien, USA) - Er handelte, noch bevor er alles verloren hatte. Doch kurze Zeit später stand Dominic aus Altadena in Kalifornien wirklich vor dem Nichts. Die Buschbrände, die im Januar 2025 in Kalifornien wüteten, hatten sein Haus niedergebrannt, nachdem er seinen Hund Blade zur Sicherheit ins Tierheim gegeben hatte.
Dominic stand nach diesem Drama mit leeren Händen da, wurde obdachlos. 15 Monate lang brauchte er, um wieder auf die Beine zu kommen. Als er wieder im Tierheim auftauchte, flossen dort wenig später jede Menge Tränen.
"Blade war eines von vielen Haustieren, die monatelang - manche sogar über ein Jahr lang - in unserer Obhut blieben. Wir hatten uns fest vorgenommen, unsere Gemeinschaft in der Zeit nach der Brandkatastrophe bestmöglich zu unterstützen", schrieb die "Pasadena Humane" Ende April in einem Instagram-Posting.
Dominic habe ursprünglich gehofft, seinen Vierbeiner nach wenigen Tagen wieder nach Hause holen zu können. Stattdessen sei er kurz darauf obdachlos gewesen.
"Im Laufe der Wochen und Monate stellten wir sicher, dass Blade reichlich Spielzeit, viel Abwechslung und jede Menge Liebe erhielt", schrieb das Tierheim. Dann sei etwas "Wunderbares" passiert.
Pasadena Humane stellt rührende Geschichte auf Instagram vor
Dominic kam ins Tierheim, um Blade endlich abzuholen und mit nach Hause zu nehmen - sein neues Zuhause. Das gesamte Team musste bei diesem rührenden Wiedersehen weinen.
"Es blieb kein Auge trocken, als Dominic und Blade wieder vereint waren. Wir hatten Blade noch nie so glücklich gesehen - seine Augen strahlten förmlich beim Anblick seines Herrchens", so die Pasadena Humane.
Auf mehreren Fotos des Tierheims ist zu sehen, wie sich Hund und Herrchen überglücklich begrüßen. Nach dieser langen Zeit fiel den Mitarbeitern der Abschied von Blade aber schon ein wenig schwer.
Doch am Ende freuten sich natürlich alle über das Happy End. "Das Eaton-Feuer wirkt sich bis heute auf unsere Gemeinschaft aus, und uns ist bewusst, dass der Weg der Erholung Zeit in Anspruch nehmen wird. Doch Momente wie dieser zeigen, dass Heilung möglich ist", schrieb das Tierheim.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Pasadena Humane