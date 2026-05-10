Toffifee wartet sehnsüchtig: Wer schenkt ihm endlich ein Zuhause?
Großröhrsdorf (Sachsen) - Hund Toffifee wartet im Tierheim "Hoffnung für Tiere" sehnsüchtig auf ein neues Zuhause.
Wie der Tierschutzverein berichtet, kam der einjährige Rüde ursprünglich aus einem polnischen Tierheim, bevor er am 25. April ins Tierheim in Großröhrsdorf kam - dort hofft er nun auf bessere Vermittlungschancen.
Der Mischling ist ein echter Hingucker mit seinem schokobraunen Fell und kleinen Öhrchen. Doch nicht nur optisch ist er etwas ganz Besonderes.
Wie die Mitarbeiter des Tierheims Toffifee beschreiben, ist der Junghund ein freundlicher, fröhlicher und gesunder Hund.
Er zeigt sich sanftmütig und eher vorsichtig. Spaziergänge liebt er, das Laufen an der Leine ist für ihn jedoch noch Neuland.
Toffifee bringt viel Energie mit
Gleichzeitig bringt er viel Energie mit und bewegt sich gerne - er ist sportlich und agil. Auch mit anderen Hunden ist er verträglich.
Alle Informationen sind auf der Website des Tierheims zu finden.
Für Toffifee wird ein liebevolles Zuhause bei aktiven Menschen gesucht, die ihm die Welt zeigen und ihm gleichzeitig Sicherheit, Geborgenheit und Struktur geben.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de