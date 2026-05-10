Toffifee wartet sehnsüchtig: Wer schenkt ihm endlich ein Zuhause?

Großröhrsdorf (Sachsen) - Hund Toffifee wartet im Tierheim " Hoffnung für Tiere " sehnsüchtig auf ein neues Zuhause.

Mit seinem schokobraunen Fell ist er ein echter Hingucker. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, kam der einjährige Rüde ursprünglich aus einem polnischen Tierheim, bevor er am 25. April ins Tierheim in Großröhrsdorf kam - dort hofft er nun auf bessere Vermittlungschancen.

Der Mischling ist ein echter Hingucker mit seinem schokobraunen Fell und kleinen Öhrchen. Doch nicht nur optisch ist er etwas ganz Besonderes.

Wie die Mitarbeiter des Tierheims Toffifee beschreiben, ist der Junghund ein freundlicher, fröhlicher und gesunder Hund.

Er zeigt sich sanftmütig und eher vorsichtig. Spaziergänge liebt er, das Laufen an der Leine ist für ihn jedoch noch Neuland.