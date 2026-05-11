Wer kann ihrem Lächeln widerstehen? Hündin Akira lässt sich nicht unterkriegen
München - Akiras Eltern waren ein Rottweiler und eine Kanarische Dogge ("Presa Canario"). Mit diesen Genen sind der Vierbeinerin einige Hürden in den Weg gestellt worden. Trotzdem hofft das Münchner Tierheim auf eine zweite Chance: Wer erfüllt ihren Wunsch?
Akira wurde im Oktober 2022 geboren. Sie bringt bei einer Schulterhöhe von 56 Zentimetern rund 37 Kilogramm auf die Waage.
Sowohl gegenüber ihren Bezugspersonen als auch gegenüber Fremden zeigt sich die Vierbeinerin stets freundlich und aufgeschlossen.
Bei der richtigen Führung ist sie eine anhängliche und verschmuste Begleiterin, berichten ihre Pfleger im Tierheim. Akira beherrscht die gängigen Grundkommandos und orientiert sich gut am Menschen.
Wichtig für die Hündin ist, dass sie eine verlässliche und souveräne Führung im Alltag erfährt.
Akira reagiert sehr territorial und neigt ohne Anleitung dazu, selbst zu entscheiden, was sie darf. In solchen Situationen kann sie sich auch gegen Menschen stellen.
Tierheim München wünscht sich Happy End für Listenhund der Kategorie 2: Wer gibt Akira eine Chance?
An der Leine hält sie von anderen Hunden gar nichts und muss entsprechend gemanagt werden. Ihre künftigen Halter sollten deshalb bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden und bestenfalls Rassekenntnisse haben.
Ihre Besitzer müssen in der Lage sein, Akira mit Ruhe durch Herausforderungen zu bringen und ihren Alltag möglichst strukturiert gestalten. Damit es nicht zu viele Außenreize für Akira gibt, wäre ein Zuhause in einer ruhigen Wohngegend ideal.
Andere Hunde sollten nicht im künftigen Heim leben. Mit Kindern im Teenageralter käme sie hingegen zurecht.
Da Akira aufgrund ihrer Rassezugehörigkeit in Bayern als Listenhund der Kategorie 2 eingestuft wird, sollten sich Interessenten vorab über die Haltungsanforderungen ihrer Gemeinde informieren.
Alles Weitere zu Akira erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000782 bei Frau Pöhlmann. Melde Dich an und lerne die Hündin kennen.
Titelfoto: Tierheim München (2)