Wer kann ihrem Lächeln widerstehen? Hündin Akira lässt sich nicht unterkriegen

München - Akiras Eltern waren ein Rottweiler und eine Kanarische Dogge ("Presa Canario"). Mit diesen Genen sind der Vierbeinerin einige Hürden in den Weg gestellt worden. Trotzdem hofft das Münchner Tierheim auf eine zweite Chance: Wer erfüllt ihren Wunsch?

Akira begegnet Menschen sehr aufgeschlossen. Wer kann sie sicher durch den Alltag führen? © Tierheim München

Akira wurde im Oktober 2022 geboren. Sie bringt bei einer Schulterhöhe von 56 Zentimetern rund 37 Kilogramm auf die Waage.

Sowohl gegenüber ihren Bezugspersonen als auch gegenüber Fremden zeigt sich die Vierbeinerin stets freundlich und aufgeschlossen.

Bei der richtigen Führung ist sie eine anhängliche und verschmuste Begleiterin, berichten ihre Pfleger im Tierheim. Akira beherrscht die gängigen Grundkommandos und orientiert sich gut am Menschen.

Wichtig für die Hündin ist, dass sie eine verlässliche und souveräne Führung im Alltag erfährt.

Akira reagiert sehr territorial und neigt ohne Anleitung dazu, selbst zu entscheiden, was sie darf. In solchen Situationen kann sie sich auch gegen Menschen stellen.