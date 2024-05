Frau will in Badewanne entspannen: Doch die Pläne ihres Hundes lassen Lachtränen fließen

Lancaster (USA) - Taktgefühl ist nicht ihr Ding. Hündin Lucy schöpft lieber aus dem Vollen, wenn sich ihr Frauchen endlich mal entspannen möchte. Wann immer es sich Joy Kauffman (47) aus Lancaster in Pennsylvania in ihrer Badewanne gemütlich macht, ist die Fellnase nicht weit. Was sie dann tut, lässt zumindest auf TikTok jede Menge Lachtränen fließen.

Ach ja, was gibt es Schöneres als ein gemütliches Bad in der warmen Wanne? Jede Menge Action währenddessen! Zumindest scheint Lucy das so zu sehen.

Lucy genießt ihr Leben in vollen Zügen. © TikTok/Screenshot/dogs.just.wanta.have.fun

"Wenn ich die Badezimmertür offen lasse, bringt sie mir Socken, Müll und Katzenspielzeug - weil sie es liebt, die Sachen der Katze mitzunehmen", erklärte die Hundefreundin dem US-Magazin.

In manchen Fällen reichen Lucy die Geschenke jedoch nicht. "Sie geht manchmal sogar mit mir in die Badewanne. Im Video musste ich sie tatsächlich zurückschieben, weil sie gerade in die Wanne klettern wollte", so Kauffman.

Der Grund für ihre unbändige Lebensfreude liegt laut ihrer Besitzerin übrigens in ihrer Vergangenheit. Denn lustig war das Leben des Vierbeiners nicht immer.

"Als wir Lucy zu uns holten, kam sie nicht aus guten Verhältnissen. Sie war in einem Zimmer eingesperrt und hatte nie die Außenwelt gesehen, bis wir sie bekamen. Sie wusste nicht, was ein Hund ist oder was Gras ist. Aber jetzt freut sie sich über jede Kleinigkeit und ist immer glücklich", erklärte Kauffman.



Kein Wunder, dass Lucy nach dieser Vergangenheit jeden neuen Moment genießen will.