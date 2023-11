Frau will Welpen von Straße retten: Dann findet sie sich in einem Albtraum wieder

Odessa (Ukraine) - Die Lage schien so einfach wie klar: Als die "Love Furry Friends" aus Odessa vor Kurzem in der Ukraine unterwegs waren, sah ihre Frontfrau Olena einen hilflosen Welpen am Straßenrand. Die Tierschützer hielten sofort an, um dem Kleinen zu helfen. Doch dann entpuppte sich die Situation als "Albtraum", wie das Team später zum dazugehörigen YouTube-Video schrieb. Der Clip ging vor ein paar Tagen online. Darin ist die bittersüße Welpen-Geschichte zu sehen.