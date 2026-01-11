Frau wird durch Bellen geweckt: Was sie auf ihrer Überwachungskamera sieht, entsetzt sie

USA - Herzlos! Im US-Bundesstaat Kalifornien wurde mitten in der Nacht einfach ein Hund ausgesetzt. Der Vierbeiner musste stundenlang im Regen und völlig auf sich allein gestellt ausharren, bis er endlich Hilfe bekam.

Die Überwachungskamera zeigt deutlich, wie das Auto kurz anhält, den Hund rauslässt und weiterfährt. © Screenshot/TikTok/jasminegutierrezzz

Jasmine Gutierrez aus Duarte (bei Los Angeles) wachte eines Morgens auf, weil vor ihrem Fenster ein Hund bellte. Vor ihrer Einfahrt fand sie schließlich eine Französische Bulldogge.

"Es regnete in Strömen, und die liebe Hündin war völlig durchnässt", erzählte sie "Newsweek". Jasmine wollte dem Vierbeiner helfen, doch er hatte Angst. Nach gut einer Stunde und viel Geduld schaffte sie es, dass der Hund sich auf sie einließ.

Die Amerikanerin checkte unterdessen ihre Überwachungskamera am Haus und machte eine schlimme Entdeckung. In dem Video sieht man, "dass sie tatsächlich um 2.16 Uhr morgens einfach mitten auf der Straße von einem Minivan ausgesetzt wurde".

"Der arme Hund war vier Stunden lang allein in der Kälte, bevor ich ihn fand", ist sie noch immer fassungslos.