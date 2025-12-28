Frau wird stutzig, als Freund ihr nicht auf Textnachricht antwortet: Dann checkt sie die Überwachungskamera

USA - Eine US-Amerikanerin überkam große Sorge, als ihr Freund nicht auf ihre Textnachrichten antwortete. Als sie schließlich einen Blick auf die Aufnahmen der Überwachungskameras warf, konnte sie ihren Augen kaum trauen.

Als Brianna die Videoaufnahmen checkt, wird sie Zeugin des Wrestling-Kampfes. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/kodacorso

Für gewöhnlich würde ihr Freund sofort auf ihre Nachrichten antworten, wie Brianna gegenüber Newsweek verriet. Umso größer wurde die Sorge, als sie keine Antwort von ihrem Partner erhielt. In einem Video, welches sie Anfang des Monats auf Instagram postete, enthüllt sie jedoch den kuriosen Grund für das Ausbleiben seiner Nachrichten.

Zu Beginn des Clips sieht man die junge Frau, wie sie sich in Krankenhauskleidung auf der Arbeit filmt, dann schneidet das Video zu den ungewöhnlichen Aktivitäten in Briannas Wohnung.

Die Kameraaufnahmen zeigen den Mann und seinen Hund, ein Cane Corso, wie sie im Wohnzimmer miteinander wrestlen. Brianna überkommt im ersten Moment vor allem Erleichterung, dass beide wohlauf sind, doch auf den zweiten Blick kann sie gar nicht glauben, was sie beobachtet.

Hund Koda steht auf seinen Hinterläufen und versucht, mit seinem Körpergewicht und seinen Pfoten seinen Besitzer zu Boden zu drücken, doch der wehrt sich geschickt gegen den Angriff. Spielerisch kampeln die beiden einige Zeit miteinander, einen Gewinner zeigt das Video allerdings nicht.