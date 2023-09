Frau zeigt, was passiert, wenn sie ihre Hunde lobt: Das Ergebnis wärmt so viele Herzen

Waltham (Massachusetts) - Ist diese Idee genial einfach oder einfach genial? Hundesitterin Peli Roja hat Mitte September zwei Videos auf ihren TikTok- und Instagram-Accounts veröffentlicht, die auf beiden Portalen bei Millionen Menschen für beste Stimmung sorgen. Ihr simpler Trick: Die US-Amerikanerin aus Waltham, Massachusetts, zeigt in den Videos, wie ihre zahlreichen Hunde vor und nach einem Kompliment aussehen.

Ernst hören die Hunde im Clip zu. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/peli.roja.pets

In beiden Clips (siehe unten) nutzt die Fellfreundin Vorher-Nachher-Fotos. Zwischen den jeweils zwei Aufnahmen will Roja ihr Lob an die Tiere verteilt haben.

Der Effekt: Während die Hunde auf dem ersten Foto ihrer Sitterin mit geschlossener Schnauze zuhören, "lächeln" sie auf dem Bild nach dem Lob stolz in die Kamera. Durch den Kontrast der zwei Aufnahmen ist dieser Effekt besonders stark.

Allein auf TikTok hat die Fellfreundin mit ihrem ersten Clip vier Millionen Menschen erreicht, mit dem zweiten sogar 11,5 Millionen. Ein weiteres Millionenpublikum gesellt sich auf Instagram hinzu.

Entsprechend bewegen sich auch die Likes im Millionenbereich. Es kann eben kaum jemand diesen herzerwärmenden Montagen widerstehen.

Doch Roja hat noch einen Clou eingebaut.