Frauchen bringt ihren Hund zum Tierarzt - und bezahlt 720 Dollar für nichts

USA - Diese Diagnose endete mit einer großen Erleichterung. Doch das viele Geld hätte sich Hundebesitzerin Erin sparen können.

Minnie bescherte ihrem Frauchen eine teure Tierarzt-Rechnung. © Threads/beeboperin

Aus Sorge um das ungewöhnliche Verhalten ihrer Hündin Minnie suchte Erin medizinische Hilfe auf. Die Befürchtung: eine ernsthafte Erkrankung.

Nach umfassenden Untersuchungen, darunter Laboranalysen und Röntgenaufnahmen, stellten die Tierärzte fest, dass der Hund vollkommen gesund war.

Die eigentliche Ursache für das Zittern ihres geliebten Haustieres zeigte sich erst nach der Rückkehr nach Hause: Das Tier reagierte ängstlich auf den Deckenventilator.

Sobald dieser ausgeschaltet wurde, beruhigte sich die Hündin - beim erneuten Einschalten kehrte die Nervosität wieder zurück.

Der Fall sorgte in sozialen Netzwerken für zahlreiche Reaktionen und ging viral. Viele Tierhalter berichteten von ähnlichen Erfahrungen, bei denen vermeintlich besorgniserregende Symptome letztlich auf harmlose, aber für Tiere ungewohnte Reize zurückzuführen waren - etwa Haushaltsgeräte oder Alltagsgeräusche.

Leider hatte der unnötige Notfallbesuch eine saftige Rechnung in Höhe von 720 US-Dollar (etwa 625 Euro) zur Folge, wie Erin verärgert auf Threads berichtete.