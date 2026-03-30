Weiter große Sorge um todkranke Stella: Ist die Kleine noch zu retten?

Dipperz - Wie geht es der todkranken Jack-Russell-Terrier-Hündin Stella ? Im Gespräch mit TAG24 gibt Anke Hofmann vom Verein "Babyklappe für Hilfe suchende und verwaiste Welpen und Kitten" im hessischen Dipperz ein kurzes Update.

Alle zwei Tage bekommt Stella Blut abgenommen, um die Werte zu kontrollieren. © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

"Ihr Zustand hat sich minimal stabilisiert", sagt die Tierschützerin. Das bedeute allerdings noch kein Aufatmen. "Aber man freut sich über jeden Schritt."

Bei Stella wurde die schwere Autoimmunerkrankung IMHA diagnostiziert, bei der das eigene Immunsystem die roten Blutkörperchen zerstört.

Eine Bluttransfusion brachte leider nicht den erhofften Erfolg. Zuletzt wurde die Dosis Cortison, die die Kleine täglich nehmen muss, verdoppelt.

Das zeige ein bisschen Wirkung, allerdings besitze Stella nun ab und zu Untertemperatur. "Aber das haben wir im Griff", sagt Anke.

Probleme machen ihr allerdings weiterhin die hohen Kosten für Stellas Behandlung.