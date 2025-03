"Gezwungen, ein Husky zu sein": Doch eigentlich hat "Socke" ein ganz anderes Talent

"Geboren, um ein Opernsänger zu sein, gezwungen, als Husky zu leben", wurde die Aufnahme von Chaussette, was im Deutschen so viel wie "Socke" bedeutet, kommentiert.

Mit einem Husky in den eigenen vier Wänden darf man sich auf laaaange Spaziergänge und ohrenbetäubendes Gejaule einstellen. So ergeht es auch dem Frauchen von Chaussette.

Dass der singende Husky auf TikTok so gut ankam, könnte auch an seiner Iris-Heterochromie liegen. Der Hund hat verschiedenfarbige Augen, ein blaues und ein braunes.

Inzwischen wurde der Clip mehr als 1,2 Millionen Male angesehen. Fast 180.000 User ließen Chaussette und seiner Gesangsvorstellung außerdem ein Like da.

In unzähligen Kommentaren wurde sich ein Spaß daraus gemacht, zu erraten, welches Lied der Husky denn in dem Video überhaupt anstimmt. Einige Fans hat Chaussette mit seiner "Gabe" jedenfalls schon gewonnen, so wurde in dem Kommentar mit den meisten Likes danach gefragt, wo man denn Tickets für seinen nächsten Auftritt erwerben könne.