Frauchen ist schwanger: Was dieser American Bully dann tut, lässt Herzen schmelzen

Mino hört das Herz des Babys pochen. Vor Glück schleckt der Rüde sogleich Frauchens Bauch ab. © Instagram/ massi_e_mino

Minos Frauchen ist derzeit schwanger - das kleine Mädchen soll schon bald zur Welt kommen. Für den werdenden Vater Massi und seinen treuen Hund Mino ist das natürlich eine spannende Zeit.

Schon länger betreiben die beiden als massi_e_mino einen sehr erfolgreichen TikTok-Kanal (zwei Millionen Follower). Nun veröffentlichten sie ein Video, das zeigt, wie Massi das (noch ungeborene) Baby kennenlernt.

In dem kurzen Clip ist zu sehen: Massi und Mino sitzen auf dem Bett - die werdende Mutter liegt entspannt daneben. Aus Spaß zieht Massi seinem Hund das Stethoskop über, damit auch er lauschen kann, was da in Frauchens Bauch so vor sich geht.

Doch plötzlich hört Mino etwas - den Herzschlag des Babys. Sofort ist der Hund da. Ganz aufmerksam schaut Mino hoch. Dann nimmt Massi seinem Hund das Stethoskop wieder ab, um selbst zu lauschen. Da fängt der liebevolle Hund doch glatt an, den prallen Babybauch abzuschlecken.

Sage und schreibe 59 Millionen Mal wurde das bewegende TikTok bislang aufgerufen.