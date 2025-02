Frauchen muss weinen, als sie erfährt, warum ihr Hund zuvor im Tierheim lebte

Austin (USA) - Nicht jeder Hund wird ins Tierheim gegeben, weil die Besitzer überfordert sind. Im Fall von Vierbeiner Luna steckte was ganz anderes dahinter und sorgte bei seinem neuen Frauchen für Tränen.

Allyondra entschied sich für Hündchen Luna, die zuvor abgegeben werden musste. © Screenshot/Instagram/allyondra

Allyondra, die in Austin (US-Bundesstaat Texas) lebt, wollte unbedingt einen Hund adoptieren. Im Tierheim verliebte sie sich direkt in Luna.

Die Mitarbeiter erzählten ihr viel über das Tier. So lebte Luna zuvor bei einer Familie, zeigt kein aggressives Verhalten und verstehe sich auch gut mit Kindern. Schlechtes Benehmen ist bei ihr also nicht der Fall.

Dann erfuhr die junge Frau, warum der Vierbeiner keinen Platz mehr in seinem Zuhause hatte. "Sie wurde abgegeben, weil die Familie vor der Abschiebung stand", erzählte Allyondra "Newsweek".

Als sie davon hörte, brach sie in Tränen aus. Sie versetzte sich in die Lage der hilflosen Familie und empfand tiefstes Mitleid, wie sie sagte. "Ich wäre am Boden zerstört, wenn ich meinen Hund zurücklassen müsste." Luna musste vorerst im Tierheim Platz nehmen.