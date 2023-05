Frauchen stellt unartigen Hund zur Rede: Was das Tier dann tut, lässt keinen kalt

Pennsylvania (USA) - Die einen müssen lachen, die anderen haben Mitleid mit ihm. Eines ist in jedem Fall klar: Dobermann-Boxer-Mischling Daryl lässt die Leute mit seinem Verhalten nicht kalt.

Frauchen Dani und Rüde Daryl sind in der Regel ein Herz und eine Seele. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/daniibellaxo

Entsprechend groß ist die Resonanz auf ein TikTok-Video, in dem der Hund sich von seiner besonderen Seite zeigt. Mitte Mai ging der Clip online. Seitdem hat er mehr als sechs Millionen Klicks und Hunderte von Kommentaren erhalten. Was war passiert?

Im Video kommt Frauchen Dani auf ihren Vierbeiner zu. "Was hast du getan?", fragt sie ihn. "Hast du etwas angestellt? Muss ich nachsehen, was du getan hast?", schiebt die junge Dame hinterher.

Der Hund scheint ein mächtig schlechtes Gewissen zu haben. Mehrfach verzieht er bei dem "Verhör" das "Gesicht" zu einer etwas gruselig anmutenden Grimasse. "Bleib zurück, du bist ein Monster", scherzt seine Besitzerin. Daryl scheint so etwas wie ein Grinsen aufsetzen zu wollen, bis er zu ihr geht.

In der Kommentarspalte wird schnell klar, dass sich die Zuschauer nicht einig sind, was sie von dem Video halten sollen. Während einige Herzchen-Emojis nutzen, weil sie die Szene so süß finden, machen sich andere mit Tränen lachenden Smileys über Daryl lustig.