Frauchen will Hund nur streicheln: Doch seine "Antwort" sorgt für mächtig Gelächter

Nashville (Tennessee) - Dass Chihuahuas ganz schöne Griesgrams sein können, beweist dieses Exemplar mit Bravour. Denn Cody, der mit Frauchen Rebecca und Artgenosse Ollie in Nashville, Tennessee, lebt, kennt kein Pardon, wenn er ungebeten gestreichelt wird. In einem kuriosen TikTok-Clip ist seit Anfang Dezember zu sehen, wie seine "Antwort" in einem solchen Fall ausfällt.