Frauchen will süßes Strandvideo mit Hunden drehen: Was dann passiert, lässt kein Auge trocken
USA - Sie wollte eigentlich nur ein süßes Video von ihren beiden Hunden Ellie und Archie am Strand drehen. Doch stattdessen bekam das Frauchen so viel mehr.
Seit Anfang der Woche geht der Clip aus den USA nämlich steil auf Instagram viral. Darin tollen Hündin Ellie und Rüde Archie gerade am Strand herum, laufen in Richtung ihres Frauchens.
Vor allem Ellie ist in dem Video gut zu sehen. Sie läuft direkt auf die Kamera zu, während ihr Artgenosse nur unscharf im Hintergrund zu sehen ist.
Was schnell beginnt, wechselt nach wenigen Sekunden in einen Zeitlupenmodus. Dadurch bekommt das Insta-Publikum genug Zeit, um das Strandloch zu erkennen, auf das Ellie schnurstracks zusteuert.
Im ersten Moment wirkt es fast so, als wolle sie mit Absicht hineinspringen. Doch als es so weit ist, spricht ihr Blick Bände.
Instagram-Video sahnt in wenigen Tagen viele Millionen Klicks ab
Während die Vorderpfoten der Fellnase ins Loch abtauchen, blickt sie ziemlich verdutzt direkt in die Kamera. Kein Zweifel: Das hat die Hündin definitiv nicht kommen sehen.
Kurz darauf sackt der Vierbeiner so tief ein, dass er sich komplett überschlägt. Nur für einen Moment verschwindet Ellie dann aus dem Bild, um kurz darauf wieder direkt vor der Linse aufzutauchen, als wolle sie sagen: "Nichts passiert." Dann bricht das kuriose Video ab.
Auf Instagram herrscht seitdem helle Begeisterung. Denn der Clip hat in nur drei Tagen bereits mehr als 38 Millionen Klicks abgesahnt, dazu gut zwei Millionen Likes.
In der mit Tausenden Beiträgen gefüllten Kommentarspalte kommen natürlich auch einige Fragen auf. So will beispielsweise jemand wissen, woher das Loch überhaupt kam.
In ihrer Insta-Story beantwortete Ellies Besitzerin diese Frage am Donnerstag. Demnach habe an der Stelle zuvor jemand Sandburgen gebaut und Löcher gebuddelt. Ellie sei seit ihren Welpen-Tagen am Strand unterwegs, so etwas sei ihr allerdings noch nie passiert.
Unterdessen gelobt ihr Frauchen Besserung. Sie wolle in Zukunft besser auf solche Fallen achten.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/allthingsellie_