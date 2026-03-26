Frauchen will süßes Strandvideo mit Hunden drehen: Was dann passiert, lässt kein Auge trocken

Sie wollte eigentlich nur ein süßes Video von ihren beiden Hunden Ellie und Archie am Strand drehen. Doch stattdessen bekam das Frauchen so viel mehr.

Von Christian Norm

USA - Sie wollte eigentlich nur ein süßes Video von ihren beiden Hunden Ellie und Archie am Strand drehen. Doch stattdessen bekam das Frauchen so viel mehr.

Hündin Ellie und Rüde Archie sind häufig am Strand. Doch das Missgeschick, das Ellie diesmal passierte, war neu (siehe das Loch, auf das sie in Bild 2 zufliegt). © Bildmontage: Instagram/Screenshots/allthingsellie_ Seit Anfang der Woche geht der Clip aus den USA nämlich steil auf Instagram viral. Darin tollen Hündin Ellie und Rüde Archie gerade am Strand herum, laufen in Richtung ihres Frauchens. Vor allem Ellie ist in dem Video gut zu sehen. Sie läuft direkt auf die Kamera zu, während ihr Artgenosse nur unscharf im Hintergrund zu sehen ist. Was schnell beginnt, wechselt nach wenigen Sekunden in einen Zeitlupenmodus. Dadurch bekommt das Insta-Publikum genug Zeit, um das Strandloch zu erkennen, auf das Ellie schnurstracks zusteuert. Hunde Hund verschwindet spurlos: Neun Jahre später findet Besitzerin ihn wieder Im ersten Moment wirkt es fast so, als wolle sie mit Absicht hineinspringen. Doch als es so weit ist, spricht ihr Blick Bände.

Instagram-Video sahnt in wenigen Tagen viele Millionen Klicks ab

Der Blick sagt alles: In dieser Sekunde begreift Ellie, dass es bergab geht. Zack: Die Hündin kracht mit voller Wucht ins Loch. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/allthingsellie_