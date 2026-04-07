Nach Verlust ihres geliebten Tieres: Pflegehund Sunny stellt das Leben einer Familie auf den Kopf
USA - Eine Familie verlor vor wenigen Monaten ihren geliebten Vierbeiner und war noch nicht bereit für ein neues Haustier, doch eine kleine Fellnase stellte ihr Leben völlig auf den Kopf.
Nachdem ihr Jack-Russell-Terrier im vergangenen November verstorben war, begann die Familie Lehman damit, Pflegehunde aufzunehmen. Zuvor hatte der kleine Lokey 17 Jahre lang an der Seite von Danielle Lehman (41), ihrem Mann und ihrem Sohn gelebt.
Gegenüber People verriet sie, dass sie sich noch nicht bereit für einen neuen Hund gefühlt hätten. Doch da ihr Zuhause ungewohnt still war, dachten sie, Pflegetiere seien eine gute Möglichkeit, wieder einen Welpen im Haus zu haben - ohne sich langfristig zu binden.
Also setzten sie sich vor rund zwei Monaten mit einem Tierheim in der US-Stadt Kansas City in Verbindung und konnten so innerhalb kurzer Zeit bereits sechs Welpen helfen, ein Zuhause zu finden. Doch dann kam ein Anruf, der alles verändern sollte!
Als die 41-Jährige gerade auf dem Weg war, einen weiteren Pflegehund abzuholen, erhielt sie die Nachricht, dass dieser bereits adoptiert worden sei. Das Tierheim fragte daraufhin, ob sie stattdessen einen anderen Hund aufnehmen würden - einen Mischling namens Sunny.
Natürlich sagte Danielle zu und holte das Tier ab - und schon in dem Moment, als sie Sunny nach Hause brachte, fühlte es sich an, als gehöre die Hündin längst zur Familie.
Hund Sunny darf bei Familie Lehman bleiben
"Nach der ersten Woche ließ mein Mann immer wieder durchblicken, dass er sie gerne behalten würde. Die beiden hatten von Anfang an eine ganz besondere Verbindung", erklärte sie. Doch nicht nur ihr Mann Ethan verliebte sich schnell in Sunny, sondern auch ihr neunjähriger Sohn Oliver.
Bereits zwei Wochen nach der Aufnahme des Pflegehundes war der Familie klar, dass sie den Vierbeiner nicht mehr hergeben wollten! Ein Grund, warum Sunny so gut in die Familie passt ist, dass sie "sehr freundlich zu anderen Hunden" ist - was es ihnen ermöglicht, auch künftig Pflegehunde aufzunehmen.
Sie erzählte weiter: "Eigentlich hatten wir geplant, erst nach einigen Sommerreisen ein neues Familienmitglied aufzunehmen. Aber ich glaube, wir wussten alle, dass es schwer werden würde, einen Hund zu finden, der so gut zu uns passt wie sie."
In einem Video, das sie auf der Plattform TikTok veröffentlichten, hielt die Familie eine niedliche Abstimmung darüber ab, ob sie den Hund behalten wollten.
Am Ende fiel die Entscheidung einstimmig: Die sechs Monate alte Hündin sollte bleiben. Der Clip hat mittlerweile fast zwei Millionen Aufrufe. Manchmal kommt es anders als geplant - doch für die Familie hätte es nicht perfekter enden können.
Titelfoto: Screenshot/TikTok/danielle.leh