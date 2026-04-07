Nach Verlust ihres geliebten Tieres: Pflegehund Sunny stellt das Leben einer Familie auf den Kopf

USA - Eine Familie verlor vor wenigen Monaten ihren geliebten Vierbeiner und war noch nicht bereit für ein neues Haustier, doch eine kleine Fellnase stellte ihr Leben völlig auf den Kopf.

Danielle Lehman (41) bemerkte sofort, dass Sunny perfekt in ihre Familie passte - auch ihr Mann Ethan war sofort hin und weg von der Hündin. © Screenshot/TikTok/danielle.leh

Nachdem ihr Jack-Russell-Terrier im vergangenen November verstorben war, begann die Familie Lehman damit, Pflegehunde aufzunehmen. Zuvor hatte der kleine Lokey 17 Jahre lang an der Seite von Danielle Lehman (41), ihrem Mann und ihrem Sohn gelebt.

Gegenüber People verriet sie, dass sie sich noch nicht bereit für einen neuen Hund gefühlt hätten. Doch da ihr Zuhause ungewohnt still war, dachten sie, Pflegetiere seien eine gute Möglichkeit, wieder einen Welpen im Haus zu haben - ohne sich langfristig zu binden.

Also setzten sie sich vor rund zwei Monaten mit einem Tierheim in der US-Stadt Kansas City in Verbindung und konnten so innerhalb kurzer Zeit bereits sechs Welpen helfen, ein Zuhause zu finden. Doch dann kam ein Anruf, der alles verändern sollte!

Als die 41-Jährige gerade auf dem Weg war, einen weiteren Pflegehund abzuholen, erhielt sie die Nachricht, dass dieser bereits adoptiert worden sei. Das Tierheim fragte daraufhin, ob sie stattdessen einen anderen Hund aufnehmen würden - einen Mischling namens Sunny.

Natürlich sagte Danielle zu und holte das Tier ab - und schon in dem Moment, als sie Sunny nach Hause brachte, fühlte es sich an, als gehöre die Hündin längst zur Familie.