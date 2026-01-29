Frauen retten ausgesetzten Hund: Als sie Mikrochip prüfen, bricht ihnen das Herz

Killeen (Texas/USA) - Nein, schwer war es nicht, diesen Australian Shepherd in Killeen, Texas (USA), einzufangen. Dennoch hatten es Chloe Palousek und ihre Schwester nicht leicht, als sie Mitte Januar seinen Mikrochip prüften. Dadurch offenbarte sich den beiden Tierschützerinnen nämlich eine Geschichte, die ihnen das Herz brach.

Tobias wurde im texanischen Killeen entdeckt. © Facebook/Screenshot/TAGG Rescue

Im Gespräch mit Newsweek erzählte Palousek jetzt, was passiert war. Der Hund sei einsam herumgestreift, als sie und ihre Schwester ihn entdeckt hätten.

"Wir folgten ihm etwa fünf Minuten lang, bevor wir eine Falle aufstellten", erzählte sie. "Wir köderten ihn mit Wiener Würstchen und innerhalb von drei Minuten war er sicher darin", fügte die Texanerin hinzu.

Der härtere Teil der Geschichte offenbarte sich den Schwestern, als sie den Mikrochip prüften. Über einige Umwege erfuhren sie, dass der Rüde namens Tobias einst einen Besitzer gehabt hatte, der ihn aus beruflichen Gründen abgeben musste. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt in Polen, würde dort auch noch Monate bleiben müssen.

Tatsächlich konnte Palousek mit ihm sprechen. "Der Besitzer erzählte, dass Tobias an eine beliebige Familie auf einem Walmart-Parkplatz vermittelt worden war."



Warum genau er diesen Weg gewählt hatte, erklärte der Mann nicht. Dafür erfuhr auch er nun, was sein Hund danach durchmachen musste.