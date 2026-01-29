Frauen retten ausgesetzten Hund: Als sie Mikrochip prüfen, bricht ihnen das Herz
Killeen (Texas/USA) - Nein, schwer war es nicht, diesen Australian Shepherd in Killeen, Texas (USA), einzufangen. Dennoch hatten es Chloe Palousek und ihre Schwester nicht leicht, als sie Mitte Januar seinen Mikrochip prüften. Dadurch offenbarte sich den beiden Tierschützerinnen nämlich eine Geschichte, die ihnen das Herz brach.
Im Gespräch mit Newsweek erzählte Palousek jetzt, was passiert war. Der Hund sei einsam herumgestreift, als sie und ihre Schwester ihn entdeckt hätten.
"Wir folgten ihm etwa fünf Minuten lang, bevor wir eine Falle aufstellten", erzählte sie. "Wir köderten ihn mit Wiener Würstchen und innerhalb von drei Minuten war er sicher darin", fügte die Texanerin hinzu.
Der härtere Teil der Geschichte offenbarte sich den Schwestern, als sie den Mikrochip prüften. Über einige Umwege erfuhren sie, dass der Rüde namens Tobias einst einen Besitzer gehabt hatte, der ihn aus beruflichen Gründen abgeben musste. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt in Polen, würde dort auch noch Monate bleiben müssen.
Tatsächlich konnte Palousek mit ihm sprechen. "Der Besitzer erzählte, dass Tobias an eine beliebige Familie auf einem Walmart-Parkplatz vermittelt worden war."
Warum genau er diesen Weg gewählt hatte, erklärte der Mann nicht. Dafür erfuhr auch er nun, was sein Hund danach durchmachen musste.
Aktuelles Tierheim macht auf das Schicksal des Hundes aufmerksam
Demnach hatte die hastig ausgewählte Familie schon sehr schnell das Interesse an dem Vierbeiner verloren. Tobias landete kurze Zeit später auf der Straße, wo er Hunger litt. Als Palousek ihn erstmals badete, fiel ihr auf, wie untergewichtig er wirklich war - sie spürte überall seine Knochen.
Diese Informationen setzten nun wiederum seinem eigentlichen Besitzer zu. Er sagte zu Palousek, dass er sich für seinen ehemaligen Freund auf vier Pfoten nichts sehnlicher wünsche als ein liebevolles Zuhause.
Diese Wendung brach wiederum der Tierschützerin und ihrer Schwester das Herz. Nachdem sie Tobias' Geschichte aufgeklärt hatten, brachten sie ihn zu "TAGG Rescue", einem Tierheim in Dallas.
Dort fristet der Hund derzeit sein Dasein nach einem kurzen Intermezzo bei einer Pflegefamilie. Aber immerhin: Tobias kann jetzt Kraft tanken, wird gut behandelt und bekommt genug zu fressen. Damit ist zumindest der Grundstein für eine bessere Zukunft gelegt.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/TAGG Rescue