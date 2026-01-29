Hund wartet ewig auf ein Zuhause: Als er endlich adoptiert wird, kann er nicht aufhören zu lächeln
Arkansas (USA) - Ein Tierheim in den USA erlebte einen magischen Moment, als ein Vierbeiner nach einer langen Zeit des Wartens endlich ein Zuhause fand.
In einem Video auf der Instagramseite von "Best Friends Pet Resource Center" sieht man, wie der einjährige "Eugene" breit lächelnd eine Frau umarmt, während diese auf dem Boden kniet. Immer wieder herzt das Tier schwanzwedelnd die US-Amerikanerin, die sich bereit erklärt hatte, ihm ein Zuhause für immer zu schenken.
Wie die Einrichtung verrät, kannten sich die beiden schon ziemlich gut.
Der einstige Streunerrüde hatte zuvor kein einfaches Leben gehabt. Er musste bereits Monate lang in einem Tierheim in Jacksonville verbringen, bevor er in die Einrichtung "Best Friends" im US-Bundesstaat Arkansas gebracht wurde.
Dort wurden die Pflegeeltern Jason und Nikki Eugene im vergangenen Dezember auf den Vierbeiner aufmerksam und entschlossen sich, Eugene über die Feiertage bei sich aufzunehmen. Das Paar verliebte sich sofort in den Hund, wollte ihm aber auch die Chance auf ein permanentes Zuhause geben. Deshalb brachten sie Eugene wieder zurück ins Tierheim - allerdings nicht ohne ein herzzerreißendes Versprechen:
Sollte der Vierbeiner bis zum Ende der Weihnachtsfeiertage keine Familie gefunden haben, würden sie wiederkommen.
Hund lächelt bei Adoption über beide Fellohren
Und es sollte nur wenige Tage dauern, bis Nikki und Jason wieder im Tierheim standen und Eugene endgültig adoptierten.
"Das ist Eugene. Und wie ihr seht, hat er sich riesig gefreut, seine ehemalige Pflegemutter wiederzusehen, als sie ihn in unserem Tierheim Best Friends Pet Resource Center in Nordwest-Arkansas abholte", schreibt die Einrichtung auf Instagram. "Eugenes Lächeln spricht Bände."
Im Video hört man die ehemalige Pflegemutter des Hundes sagen: "Ich habe dir doch gesagt, dass ich wiederkomme, wenn du nicht gehst. Ich hab's dir doch gesagt."
Auf Instagram lässt der Moment der Wiedervereinigung so viele Herzen schmelzen. "Er ist so glücklich, er lächelt - das hat mir den Tag versüßt!", schreibt eine Zuschauerin.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/bestfriendsanimalsociety