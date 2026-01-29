Hund wartet ewig auf ein Zuhause: Als er endlich adoptiert wird, kann er nicht aufhören zu lächeln

Arkansas (USA) - Ein Tierheim in den USA erlebte einen magischen Moment, als ein Vierbeiner nach einer langen Zeit des Wartens endlich ein Zuhause fand.

Hund "Eugene" lächelte breit, als ihm klar wurde, dass seine ehemalige Pflegemutter ihn adoptieren wollte. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/bestfriendsanimalsociety

In einem Video auf der Instagramseite von "Best Friends Pet Resource Center" sieht man, wie der einjährige "Eugene" breit lächelnd eine Frau umarmt, während diese auf dem Boden kniet. Immer wieder herzt das Tier schwanzwedelnd die US-Amerikanerin, die sich bereit erklärt hatte, ihm ein Zuhause für immer zu schenken.

Wie die Einrichtung verrät, kannten sich die beiden schon ziemlich gut.

Der einstige Streunerrüde hatte zuvor kein einfaches Leben gehabt. Er musste bereits Monate lang in einem Tierheim in Jacksonville verbringen, bevor er in die Einrichtung "Best Friends" im US-Bundesstaat Arkansas gebracht wurde.

Dort wurden die Pflegeeltern Jason und Nikki Eugene im vergangenen Dezember auf den Vierbeiner aufmerksam und entschlossen sich, Eugene über die Feiertage bei sich aufzunehmen. Das Paar verliebte sich sofort in den Hund, wollte ihm aber auch die Chance auf ein permanentes Zuhause geben. Deshalb brachten sie Eugene wieder zurück ins Tierheim - allerdings nicht ohne ein herzzerreißendes Versprechen:

Sollte der Vierbeiner bis zum Ende der Weihnachtsfeiertage keine Familie gefunden haben, würden sie wiederkommen.