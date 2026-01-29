Sams Herrchen und Frauchen wurden beide schwer krank: Das passiert jetzt mit dem Rüden
Stuttgart - Manchmal passiert etwas und dann ist nichts mehr, wie es war. Hund Sam führte ein glückliches Hundeleben bei seinem Frauchen und Herrchen, doch dann schlug das Schicksal gleich zweimal zu.
Vor einiger Zeit sind beide schwer erkrankt. Natürlich hatten die Hundebesitzer die Hoffnung, dass es wieder besser wird und sie ein glückliches Leben zu dritt weiterführen können.
Doch nun hat sich auch diese Hoffnung zerschlagen. Herrchen und Frauchen werden nicht mehr so fit, dass sie sich gut um Sam kümmern können. Die Entscheidung ist dem Paar nicht leichtgefallen, aber es hat keine andere Wahl.
Das Tierheim Stuttgart sucht für den lebensfrohen Rüden ein neues Zuhause.
Der Jagdhund-Mix ist fünf Jahre alt und hat sicher noch sein halbes Leben vor sich. Am liebsten würde er in eine Familie einziehen und ein echtes Familienmitglied werden.
Da Sam aber manchmal noch etwas stürmisch sein kann, sollten die Kinder schon größer und standfest sein. Durch den Jagdtrieb seiner Rasse sollten auch keine Katzen oder andere Kleintiere im neuen Heim wohnen.
Wird Sam noch mal ein so liebevolles Heim finden?
Sam ist ein richtiger Vorzeigehund: Er fährt gut mit dem Auto mit, kann zeitweise allein zu Hause bleiben und ist natürlich stubenrein.
Der Rüde ist offen und mag Menschen - auch gegenüber Fremden ist er offen.
Das neue Herrchen muss Sam allerdings klare Regeln setzen. Der Hund weiß nämlich genau, was er will. Außerdem sollte der neue Besitzer schon Hundeerfahrung haben. An der Leine pöbelt Sam gelegentlich andere Hunde an. Das lässt sich aber mit etwas Führung abbauen.
Sam benötigt getreidefreies Futter, da er eine Unverträglichkeit hat. Doch das ist sicher kein Problem.
Der Hund wünscht sich nichts sehnlicher als eine neue Familie. Am liebsten würde er mit ihr gerne viel draußen in der Natur spielen, gemeinsam Sport treiben und danach zusammen kuscheln.
Das Tierheim sucht jemanden, der einen "Platz im Haus und Herzen frei hat". Meldet Euch unter [email protected]. Vielleicht tobt Sam bald mit Euch zusammen im Wald und diese traurige Geschichte bekommt noch ein Happy End.
Titelfoto: Tierschutzverein Stuttgart und Umgebung e. V.