Sams Herrchen und Frauchen wurden beide schwer krank: Das passiert jetzt mit dem Rüden

Stuttgart - Manchmal passiert etwas und dann ist nichts mehr, wie es war. Hund Sam führte ein glückliches Hundeleben bei seinem Frauchen und Herrchen, doch dann schlug das Schicksal gleich zweimal zu.

Hund Sam ist lebensfroh und geht freundlich auf Menschen zu. © Tierschutzverein Stuttgart und Umgebung e. V.

Vor einiger Zeit sind beide schwer erkrankt. Natürlich hatten die Hundebesitzer die Hoffnung, dass es wieder besser wird und sie ein glückliches Leben zu dritt weiterführen können.

Doch nun hat sich auch diese Hoffnung zerschlagen. Herrchen und Frauchen werden nicht mehr so fit, dass sie sich gut um Sam kümmern können. Die Entscheidung ist dem Paar nicht leichtgefallen, aber es hat keine andere Wahl.

Das Tierheim Stuttgart sucht für den lebensfrohen Rüden ein neues Zuhause.

Der Jagdhund-Mix ist fünf Jahre alt und hat sicher noch sein halbes Leben vor sich. Am liebsten würde er in eine Familie einziehen und ein echtes Familienmitglied werden.

Da Sam aber manchmal noch etwas stürmisch sein kann, sollten die Kinder schon größer und standfest sein. Durch den Jagdtrieb seiner Rasse sollten auch keine Katzen oder andere Kleintiere im neuen Heim wohnen.