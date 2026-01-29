Frau tut so, als würde sie weinen: Die Reaktion ihres Golden Retrievers beeindruckt
Boston (USA) - Golden Retriever Wally ist ein wirklich emotionaler Hund. Kein Wunder also, dass er mehr als nur ein bisschen verständnisvoll reagiert, wenn es seinem Frauchen, Jules Kuch, auch mal nicht so gut gehen sollte.
In einem aktuellen TikTok-Video ist die junge Frau zu sehen, wie sie im Wohnzimmer auf dem Fußboden sitzt, ihr Gesicht in den Händen vergräbt und vor sich hin schluchzt - oder zumindest so tut.
Der Vierbeiner reagiert daraufhin sofort. Besorgt geht er auf seine Besitzerin zu und stupst ihr behutsam an die Schulter.
Als Kuch sich daraufhin nicht beruhigt und noch ein verzweifelt aufgesetztes "Ich bin so traurig" hinterherschiebt, schmiegt Wally seinen Kopf an ihren Arm.
Kurz darauf legt er seine Schnauze an ihre Schulter - und bleibt ihr für die nächsten Minuten lang eine Stütze. Ganz so, als wolle er ihr sagen: "Schon gut, wein' dich aus."
Und das tut Kuch dann auch. Immer wieder schluchzt sie laut vor sich hin - bis sie die Situation schließlich auflöst. "Ich tue nur so, ich bin gar nicht traurig", kichert sie, während sie die Arme um den Goldie legt. Der scheint davon allerdings nicht überzeugt.
Auf TikTok begeistert Golden Retriever Wally mit seiner Empathie
Frauchen löst Streich auf - doch Golden Retriever bleibt bei ihr
Jetzt, wo er einmal im Arm seiner Liebsten sitzt, lässt er nicht mehr von ihr ab - und schenkt ihr so viel Liebe, wie er nur kann.
"Du bist so süß", kann Kuch daraufhin nur lächeln. "Du bist der niedlichste Hund auf der ganzen Welt."
Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurde der Clip bereits mehr als 22.700-mal angeklickt und sorgte für eine Menge Begeisterung.
"So ein guter Junge", schrieb ein Nutzer voller Begeisterung, ein weiterer: "Er hat seine Aufgabe verstanden." Und da geht auch Kuch mit: "Er hat einfach nicht damit aufgehört", schrieb sie gerührt unter das kurze Video.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/wally.meets.world