Frau tut so, als würde sie weinen: Die Reaktion ihres Golden Retrievers beeindruckt

Boston (USA) - Golden Retriever Wally ist ein wirklich emotionaler Hund. Kein Wunder also, dass er mehr als nur ein bisschen verständnisvoll reagiert, wenn es seinem Frauchen, Jules Kuch, auch mal nicht so gut gehen sollte.

Um ihren Hund zu testen, tat Jules Kuch so, als würde sie weinen. © TikTok/Screenshot/wally.meets.world

In einem aktuellen TikTok-Video ist die junge Frau zu sehen, wie sie im Wohnzimmer auf dem Fußboden sitzt, ihr Gesicht in den Händen vergräbt und vor sich hin schluchzt - oder zumindest so tut.

Der Vierbeiner reagiert daraufhin sofort. Besorgt geht er auf seine Besitzerin zu und stupst ihr behutsam an die Schulter.

Als Kuch sich daraufhin nicht beruhigt und noch ein verzweifelt aufgesetztes "Ich bin so traurig" hinterherschiebt, schmiegt Wally seinen Kopf an ihren Arm.

Kurz darauf legt er seine Schnauze an ihre Schulter - und bleibt ihr für die nächsten Minuten lang eine Stütze. Ganz so, als wolle er ihr sagen: "Schon gut, wein' dich aus."

Und das tut Kuch dann auch. Immer wieder schluchzt sie laut vor sich hin - bis sie die Situation schließlich auflöst. "Ich tue nur so, ich bin gar nicht traurig", kichert sie, während sie die Arme um den Goldie legt. Der scheint davon allerdings nicht überzeugt.