Frauen versuchen, Hund zu retten: Als sie sehen, was er bei sich hat, schmelzen sie dahin

Mehr als scheu zeigte sich dieser Rüde, der seine Retter wochenlang nicht an sich heranließ. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Statt den Frauen zu vertrauen, die ihm helfen wollten, harrte er in der Nähe einer Autobahn in Los Angeles aus. Der verängstigte Vierbeiner suchte sofort das Weite, sobald sich Suzette Hall und eine Kollegin ihm näherten.

Eines Tages starteten die Frauen, die im Tierheim "Logan's Legacy" arbeiten, einen weiteren Versuch. Als sie sahen, was Bruce inzwischen bei sich hatte, schmolzen sie dahin.

"Jemand hatte ihm ein Quietsch-Schwein zugeworfen, und er machte es buchstäblich zu seinem besten Freund", erklärte Hall diese Woche im Gespräch mit The Dodo.



"Es gab so viele Momente, in denen er dachte, wir würden nicht hinsehen, und er spielte einfach mit seinem Schwein (...) Er hat es in die Luft geworfen und gefangen und ist dann damit herumgerannt", berichtete die Fellfreundin.



Auch nachts habe der treue Hund seinen neuen Freund nicht aus den Augen gelassen. Doch das half den Frauen nicht bei ihren Rettungsversuchen. Schließlich brachen sie ab.