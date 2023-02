Frech oder chronisch gelangweilt? Tipps und Tricks zur Auslastung von Hunden

Terrier oder andere Jagdhund-Rassen neigen aufgrund ihrer Züchtung oft zum Buddeln. Die Gerüche in der Erde sind interessant und das Graben an sich eine körperliche Auslastung, die vielen Vierbeinern Freude bereitet – und vielen Haltern viel Ärger - wenn der eigene Garten voller Löcher ist.

"Es ist nicht immer leicht zu sagen, ob einem Hund langweilig ist", sagt Dr. Kelly Diehl, Tierärztin für Innere Medizin für Kleintiere und Senior Director of Science bei der Morris Animal Foundation. Es gibt allerdings klare Verhaltensmuster, die so gut wie jeder Hund zeigt, wenn er sich langweilt:

Leckereien in Schüffelmatten zu verstecken, fordert Hunde zum Suchen auf. Köpfchen und Aufmerksamkeit sind vom Vierbeiner gefragt! (Symbolfoto) © 123rf/masarik512

Auch Hunden, die körperlich nicht so aktiv sind, kann Abhilfe bei Langeweile geboten werden. An regnerischen Tagen, an denen sogar der die sportlichste Fellnase nicht wirklich vor die Tür gehen mag, sorgen folgende Aktivitäten für Spaß in den eigenen vier Wänden:

Interaktive Spielzeuge

Puzzel-Spielzeuge, in denen kleine Leckereien versteckt sind, regen die Denkarbeit von Hunden an. Eine ganze Mahlzeit kann auch einfach in einem Handtuch eingerollt und verknotet werden. Damit sind einige Vierbeiner eine Weile beschäftigt.

Es gibt mittlerweile auch bedürfnisorientierte Spielzeuge, wie Plüschtiere, in denen kleinere Plüschtiere stecken oder Fellbüschel, die dafür gemacht sind von Hundenasen inspiziert und anschließend auseinandergenommen zu werden.

Neue Kommandos lernen

Dem eigenen Vierbeiner neue Tricks beizubringen, erfordert viel Aufmerksamkeit von den Tieren. Schon zehn Minuten können Auslastung genug sein. Und funktioniert auch super als Indoor-Aktivität.

Schnüffelmatten, Schleckmatten und Co.

Seinen Hund nach Mahlzeiten suchen zu lassen, macht die Fütterung zu einem kleinen Erlebnis und eignet sich besonders gut für Trockenfutter. Auf Schleckmatten kann man Leberwurst oder Quark verteilen.

Friert man das ganze ein, ist der Vierbeiner je nach Menge sogar noch länger beschäftigt. Und im Sommer bietet es eine erfrischende Abkühlung!