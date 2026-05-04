"Schlichtweg das Allerletzte": Mann lässt Hund im Tierheim zurück und verschwindet
Köln - Im Tierheim Köln-Dellbrück sorgt ein Vorfall rund um Hund "Poppa" derzeit für Kopfschütteln und Fassungslosigkeit.
Am Donnerstag hat sich im Büro des Tierheims offenbar eine Szene abgespielt, die selbst erfahrene Mitarbeiter sprachlos gemacht habe, wie die Tierschutzeinrichtung auf Instagram schildert.
Demnach sei ein Mann gemeinsam mit seiner Partnerin und seinem Hund hineingekommen, habe die Leine einfach fallen lassen und sei auf dem Absatz wieder umgekehrt. "Das ist jetzt euer Problem!", soll er den Tierpflegern noch zugerufen haben, als er das Büro verließ.
Die Mitarbeiter hätten noch versucht zu reagieren, doch der Mann sei "Richtung Auto gestürmt, unsere Kollegen mit dem Hund hinterher". Eine Dreistigkeit, die für das Tierheim "schlichtweg das Allerletzte" sei.
Auf dem Parkplatz sei es anschließend zu einem Wortgefecht gekommen, bei dem die Pfleger dem Mann hätten erklären wollen, dass man dort nicht einfach seinen Hund "abladen" könne.
Der habe jedoch weiterhin wenig Interesse gezeigt, sich in sein Auto gesetzt und sei davongefahren. Kurzerhand habe er noch einen draufgesetzt und die Sachen seines Hundes aus dem Fenster geworfen.
Tierheim hofft auf Hinweise zu ehemaligen Besitzern
Nach diesem Vorfall sitzt der Frust bei den Mitarbeitern tief. Sie suchen nun explizit nach den ehemaligen Besitzern und hoffen auf Hinweise von außen.
Laut ihren Beschreibungen habe der Mann eine "stattliche" Statur gehabt und solle in Leverkusen-Opladen wohnen. Zudem trage der Hund, den das Paar dort zurückgelassen habe, den Namen "Poppa".
Was genau das Tierheim vorhat, falls der Besitzer ausfindig gemacht werden kann, lassen sie offen. Fest steht aber: "Wir hätten da noch ein paar Dinge zu klären".
Der Vierbeiner ist jetzt erst mal in Sicherheit, doch die Geschichte dahinter lässt auch sämtliche Tierfreunde nicht kalt. In den Kommentaren zu dem Beitrag heißt es etwa: "Ich bin völlig sprachlos" oder auch "Da fehlen einem die Worte".
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck