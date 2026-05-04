"Schlichtweg das Allerletzte": Mann lässt Hund im Tierheim zurück und verschwindet

Köln - Im Tierheim Köln -Dellbrück sorgt ein Vorfall rund um Hund "Poppa" derzeit für Kopfschütteln und Fassungslosigkeit.

Hund "Poppa" wurde von seinen Besitzern im Tierheim Köln-Dellbrück zurückgelassen. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

Am Donnerstag hat sich im Büro des Tierheims offenbar eine Szene abgespielt, die selbst erfahrene Mitarbeiter sprachlos gemacht habe, wie die Tierschutzeinrichtung auf Instagram schildert.

Demnach sei ein Mann gemeinsam mit seiner Partnerin und seinem Hund hineingekommen, habe die Leine einfach fallen lassen und sei auf dem Absatz wieder umgekehrt. "Das ist jetzt euer Problem!", soll er den Tierpflegern noch zugerufen haben, als er das Büro verließ.

Die Mitarbeiter hätten noch versucht zu reagieren, doch der Mann sei "Richtung Auto gestürmt, unsere Kollegen mit dem Hund hinterher". Eine Dreistigkeit, die für das Tierheim "schlichtweg das Allerletzte" sei.

Auf dem Parkplatz sei es anschließend zu einem Wortgefecht gekommen, bei dem die Pfleger dem Mann hätten erklären wollen, dass man dort nicht einfach seinen Hund "abladen" könne.

Der habe jedoch weiterhin wenig Interesse gezeigt, sich in sein Auto gesetzt und sei davongefahren. Kurzerhand habe er noch einen draufgesetzt und die Sachen seines Hundes aus dem Fenster geworfen.