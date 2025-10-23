Frechdachs mit großem Herz: Fundhund Mike sucht endlich sein Happy End
Berlin - Hund Mike (2) ist ein lieber Kerl, der gefunden wurde und nun auf Menschen hofft, die ihm mit Geduld und Liebe noch ein bisschen beim Lernen helfen.
Die Französische Bulldogge ist erst seit wenigen Wochen im Berliner Tierheim. Bei vertrauten Menschen zeigt er sich freundlich und ausgeglichen. Die Grundkommandos kennt er bereits und ist stubenrein.
Ob er auch allein bleiben kann, ist noch nicht bekannt und sollte bei Bedarf mit etwas Geduld geübt werden.
Ein kleiner Frechdachs ist er noch – doch mit Dir an seiner Seite wird er das Hunde-Einmaleins bestimmt im Pfotenumdrehen meistern!
Mit einem Zweithund könnte es gut klappen – das müsste man in Ruhe testen. Kinder ab circa 10 Jahren, die verständnisvoll und hundeerfahren sind, findet der Vierbeiner auch völlig in Ordnung.
Bulldogge Mike sehnt sich nach Liebe und klaren Regeln
Mike hat einen etwas sensiblen Magen und ab und zu Durchfall. Vielleicht liegt es an einer Unverträglichkeit oder es wird besser, wenn er zur Ruhe kommt und das passende Futter bekommt.
Im Endeffekt ist sein größter Wunsch ein Zuhause, in dem er Liebe, klare Regeln und Verständnis findet.
Wenn Du ihm mit Geduld und Herz begegnest, ist er auch für Hundeanfänger ein toller Begleiter.
Möchtest Du Mike kennenlernen? Dann melde Dich telefonisch im Lassie-Haus unter 030 76888-220 oder über die Webseite des Tierheims.
Titelfoto: Tierheim Berlin