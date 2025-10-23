Frechdachs mit großem Herz: Fundhund Mike sucht endlich sein Happy End

Berlin - Hund Mike (2) ist ein lieber Kerl, der gefunden wurde und nun auf Menschen hofft, die ihm mit Geduld und Liebe noch ein bisschen beim Lernen helfen.

Wer kann diesen Kulleraugen widerstehen? © Tierheim Berlin

Die Französische Bulldogge ist erst seit wenigen Wochen im Berliner Tierheim. Bei vertrauten Menschen zeigt er sich freundlich und ausgeglichen. Die Grundkommandos kennt er bereits und ist stubenrein.

Ob er auch allein bleiben kann, ist noch nicht bekannt und sollte bei Bedarf mit etwas Geduld geübt werden.

Ein kleiner Frechdachs ist er noch – doch mit Dir an seiner Seite wird er das Hunde-Einmaleins bestimmt im Pfotenumdrehen meistern!

Mit einem Zweithund könnte es gut klappen – das müsste man in Ruhe testen. Kinder ab circa 10 Jahren, die verständnisvoll und hundeerfahren sind, findet der Vierbeiner auch völlig in Ordnung.