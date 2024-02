Freundlicher Hund wartet schon ewig auf ein neues Zuhause: Darum ist die Vermittlung so schwer

Troisdorf - Hund Loki zählt zu jenen Vierbeinern, die im Tierheim Troisdorf schon viele Besucher kommen und gehen sahen - das Interesse an dem Staffy-Mischling blieb dabei jedoch stets aus. Damit Loki endlich die Chance auf ein richtiges Zuhause bekommt, rührten seine Pfleger nun noch mal kräftig die Werbetrommel für ihren Schützling.

Loki konnte bislang leider kein Besucher-Herz für sich gewinnen - dabei sehnt sich der Hund nach einem neuen Zuhause. © Bildmontage: Instagram/tierheim__troisdorf

Bereits vor vielen Monaten hatten die Troisdorfer Tierretter die Fellnase erstmals bei Instagram vorgestellt und schon damals gehofft, dass der Vierbeiner durch den Post endlich die richtigen Menschen findet.

Doch leider sitzt der Staffordshire-Terrier-Mischling noch immer in der Einrichtung fest.

Das liegt vermutlich nicht an seinem Wesen, das von seinen Pflegern als sanft und freundlich beschrieben wurde, sondern vielmehr an der Rasse des Hundes. Als Staffordshire Terrier zählt Loki in NRW nämlich zu den Listenhunden, seine Rasse wird demnach pauschal "als gefährlich" eingestuft und unterliegt strengen Auflagen.

Dass es bislang noch nicht mit der Vermittlung in ein neues Leben klappen wollte, stimmt nicht nur den Hund, sondern auch seine Pfleger ziemlich traurig.

"Ach, Loki. Wie sehr würden wir es dir wünschen, endlich in den eigenen vier Wänden wach zu werden, gemütlich auszuschlafen und von deinen eigenen Menschen geweckt zu werden", hieß es im neuesten Instagram-Beitrag des Tierheims, zu dem die Mitarbeiter auch ein Video geteilt hatten.

In dem kurzen Clip ließ sich der Hund gerade von einer Pflegerin kraulen und genoss die Streicheleinheit in vollen Zügen.